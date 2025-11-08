ukenru
Естонія може скасувати концерт Limp Bizkit через проросійські висловлювання фронтмена

Київ • УНН

 • 416 перегляди

Естонія розглядає можливість скасування концерту Limp Bizkit у травні 2026 року через минулі проросійські заяви Фреда Дерста. Влада вважає, що прихильникам росії не місце в естонському культурному просторі, попри відсутність політичних заяв музиканта останніми роками.

Естонія може скасувати концерт Limp Bizkit через проросійські висловлювання фронтмена

В Естонії можуть скасувати концерт гурту Limp Bizkit, запланований на травень 2026 року, через минулі проросійські висловлювання фронтмена Фреда Дерста. Влада вважає, що прихильникам росії не місце в естонському культурному просторі, тоді як організатори наголошують - музикант останніми роками не робив політичних заяв. Про це інформує УНН з посиланням на естонський мовник ERR, росЗМІ.

Деталі

Влада Естонії хоче скасувати концерт гурту Limp Bizkit у Таллінні через позитивні висловлювання вокаліста про росію та путіна. 

31 травня в Таллінні виступить американський ню-метал гурт Limp Bizkit. На тлі висловлювань вокаліста гурту Фреда Дерста, які підтримували росію та військові дії володимира путіна, Міністерство закордонних справ Естонії назвало запрошення гурту до країни недопустимим

- повідомляє ERR.

Зазначається, що у 2024 році він писав на своїй сторінці у соціальній мережі "ВКонтакте", що сумує за російськими фанатами й сподівається незабаром їх побачити. А ще у 2015 році музикант заявляв, що "колись хотів би жити в Криму" та знімати там фільми й серіали.

Співака можна було побачити на сцені з прапором, на якому було написано: "Крим=росія". У 2015 році українська влада заборонила Limp Bizkit виступати на території України. У 2024 році Дерст також написав у соцмережі VK (ВКонтакте), що сумує за своїми російськими фанатами та сподівається незабаром їх побачити

- йдеться у дописі ERR.

В МЗС Естонії наголосили, що у країні немає місця для прихильників держави-агресора.

Естонія підтримує територіальну цілісність України і вважає, що кожен сантиметр української землі належить Україні. Прихильникам держави-агресора немає місця ні в Естонії, ні в естонському культурному просторі

- заявила прессекретар МЗС Брита Кіккас.

Сам міністр закордонних справ Маргус Цахкна додав: "Моя позиція однозначна: росія - агресор, а Крим окупований росією. Ті, хто виправдовує агресію росії та окупацію сусідньої держави, небажані в Естонії. Їм не місце на естонських сценах і вони не повинні заробляти тут гроші".

Цахкна підкреслив, що ця позиція стосується й організаторів концертів та культурних заходів і залишається чіткою політикою Естонії протягом багатьох років. Міністерство культури веде переговори з організаторами концерту, вказавши, що недопустимо, щоб в Естонії виступали особи, які підтримують державу, проти президента якої видано міжнародний ордер на арешт.

Організатори концерту з Baltic Live Agency повідомили, що обізнані про прапор, який Дерст демонстрував у 2015 році, визнаючи Крим російським, та рішуче засуджують такі дії й висловлювання.

За словами представників агентства, на той час Фред Дерст був одружений з росіянкою з Криму і, можливо, перебував у спотвореному інформаційному просторі.

Відомо, що з 2022 року артист не робив заяв на підтримку росії чи агресивної війни. Концерт у Таллінні запланований на 31 травня 2026 року, і рішення про його проведення ґрунтувалося на тому, що ні група, ні Дерст не робили політичних заяв із 2015 року, а виступи відбувалися за підтримки прихильників Естонії та України.

За даними ERR, у 2020 році Limp Bizkit виступали в Литві та Латвії, де групі нагадали про політичну обережність. 

Як завершиться ситуація з можливим скасуванням виступу — наразі невідомо.

Нагадаємо

В Італії закликають скасувати виступ російського співака Ільдара Абдразакова, який у 2026 році має виступити в театрі Верони. Співак став довіреною особою путіна та очолив театр в анексованому Севастополі.

Віта Зеленецька

ПолітикаКультураНовини Світу
