Естонія може скасувати концерт Limp Bizkit через проросійські висловлювання фронтмена
Київ • УНН
Естонія розглядає можливість скасування концерту Limp Bizkit у травні 2026 року через минулі проросійські заяви Фреда Дерста. Влада вважає, що прихильникам росії не місце в естонському культурному просторі, попри відсутність політичних заяв музиканта останніми роками.
Деталі
Влада Естонії хоче скасувати концерт гурту Limp Bizkit у Таллінні через позитивні висловлювання вокаліста про росію та путіна.
31 травня в Таллінні виступить американський ню-метал гурт Limp Bizkit. На тлі висловлювань вокаліста гурту Фреда Дерста, які підтримували росію та військові дії володимира путіна, Міністерство закордонних справ Естонії назвало запрошення гурту до країни недопустимим
Зазначається, що у 2024 році він писав на своїй сторінці у соціальній мережі "ВКонтакте", що сумує за російськими фанатами й сподівається незабаром їх побачити. А ще у 2015 році музикант заявляв, що "колись хотів би жити в Криму" та знімати там фільми й серіали.
В МЗС Естонії наголосили, що у країні немає місця для прихильників держави-агресора.
Естонія підтримує територіальну цілісність України і вважає, що кожен сантиметр української землі належить Україні. Прихильникам держави-агресора немає місця ні в Естонії, ні в естонському культурному просторі
Сам міністр закордонних справ Маргус Цахкна додав: "Моя позиція однозначна: росія - агресор, а Крим окупований росією. Ті, хто виправдовує агресію росії та окупацію сусідньої держави, небажані в Естонії. Їм не місце на естонських сценах і вони не повинні заробляти тут гроші".
Цахкна підкреслив, що ця позиція стосується й організаторів концертів та культурних заходів і залишається чіткою політикою Естонії протягом багатьох років. Міністерство культури веде переговори з організаторами концерту, вказавши, що недопустимо, щоб в Естонії виступали особи, які підтримують державу, проти президента якої видано міжнародний ордер на арешт.
Організатори концерту з Baltic Live Agency повідомили, що обізнані про прапор, який Дерст демонстрував у 2015 році, визнаючи Крим російським, та рішуче засуджують такі дії й висловлювання.
За словами представників агентства, на той час Фред Дерст був одружений з росіянкою з Криму і, можливо, перебував у спотвореному інформаційному просторі.
Відомо, що з 2022 року артист не робив заяв на підтримку росії чи агресивної війни. Концерт у Таллінні запланований на 31 травня 2026 року, і рішення про його проведення ґрунтувалося на тому, що ні група, ні Дерст не робили політичних заяв із 2015 року, а виступи відбувалися за підтримки прихильників Естонії та України.
За даними ERR, у 2020 році Limp Bizkit виступали в Литві та Латвії, де групі нагадали про політичну обережність.
Як завершиться ситуація з можливим скасуванням виступу — наразі невідомо.
