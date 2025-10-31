Смерть колишнього бас-гітариста Limp Bizkit Сема Ріверса: стали відомі нові деталі
Київ • УНН
Колишнього бас-гітариста гурту Limp Bizkit Сема Ріверса знайшли мертвим у ванній кімнаті його будинку у Флориді. Тіло музиканта було обличчям вниз у калюжі крові.
Стали відомі нові подробиці смерті колишнього бас-гітариста гурту Limp Bizkit Сема Ріверса. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Деталі
Музиканта знайшли мертвим у ванній кімнаті його будинку в штаті Флорида. Коли на місце прибула поліція, то тіло Ріверса знайшли обличчям вниз у калюжі крові.
Контекст
Сем Ріверс, бас-гітарист американського гурту Limp Bizkit, помер на 49-му році життя у суботу, 18 жовтня. Спочатку у музичному колективі не повідомляли причини смерті музиканта, який мав серйозні проблеми зі здоров'ям і навіть переніс трансплантацію печінки.
Нагадаємо
Легендарний гітарист і вокаліст групи Kiss Ейс Фрейлі (справжнє ім’я - Пол Деніел Фрейлі) помер у віці 74 років.