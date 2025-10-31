Смерть бывшего бас-гитариста Limp Bizkit Сэма Риверса: стали известны новые детали

Стали известны новые подробности смерти бывшего бас-гитариста группы Limp Bizkit Сэма Риверса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Музыканта нашли мертвым в ванной комнате его дома в штате Флорида. Когда на место прибыла полиция, тело Риверса нашли лицом вниз в луже крови.

Контекст

Сэм Риверс, бас-гитарист американской группы Limp Bizkit, умер на 49-м году жизни в субботу, 18 октября. Изначально в музыкальном коллективе не сообщали причины смерти музыканта, который имел серьезные проблемы со здоровьем и даже перенес трансплантацию печени.

Напомним

Легендарный гитарист и вокалист группы Kiss Эйс Фрейли (настоящее имя - Пол Дэниел Фрейли) умер в возрасте 74 лет.