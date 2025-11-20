Экстренные отключения света охватили Киев и ряд областей: кого затронуло
Киев • УНН
20 ноября в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях применены экстренные отключения электроэнергии. Причина – ситуация в энергосистеме после массированных ракетно-дроновых атак.
В Киеве и ряде областей введены экстренные отключения электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на местные облэнерго и энергокомпании.
Детали
Как сообщили в энергокомпании ДТЭК, "Киев, Днепропетровская, Одесская и Киевская области" переведены на экстренные отключения".
"Из-за ситуации в энергосистеме по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - сообщили в компании.
"По указанию НЭК "Укрэнерго", в 14:41 на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАО действуют для 1, 2 и 3 очередей потребителей", - отметили в Сумыоблэнерго.
"В области применен ГАО! Поступило распоряжение от НЭК "Укрэнерго" с 14:43 применить ГАО 1, 2, 3 очереди", - указали в Полтаваоблэнерго.
В Черкассыоблэнерго также сообщили: "Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак 20 ноября с 14:55 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАО) по команде НЭК "Укрэнерго". Также продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПО)".
"20.11.2025 с 14 час. 50 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО)", - отметили в Кировоградоблэнерго.
