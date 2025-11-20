Екстрені відключення світла охопили Київ та низку областей: кого зачепило

У Києві та низці областей ввели екстрені відключення електроенергії, пише УНН з посиланням на місцеві обленерго та енергокомпанії.

Деталі

Як повідомили в енергокомпанії ДТЕК, "Київ, Дніпропетровська, Одеська та Київська області" переведені на екстрені відключення".

"Через ситуацію в енергосистемі за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - повідомили у компанії.

"За вказівкою НЕК "Укренерго", о 14:41 на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1, 2 та 3 черг споживачів", - зазначили в Сумиобленерго.

"В області застосований ГАВ! Надійшло розпорядження від НЕК "Укренерго" з 14:43 застосувати ГАВ 1, 2, 3 черги", - вказали у Полтаваобленерго.

У Черкасиобленерго також повідомили: "Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 20 листопада з 14:55 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ) за командою НЕК "Укренерго". Також продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ)".

"20.11.2025 з 14 год. 50 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ)", - зазначили у Кіровоградобленерго.

рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго