рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
Київ • УНН
росія здійснила нові атаки на енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. Графіки відключень електроенергії діють цілодобово у всіх регіонах України.
росія здійснила нові атаки на енергетику в Україні - у чотирьох областях, графіки відключень електроенергії діють сьогодні у всіх регіонах цілодобово, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей
Деталі
На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України
В Укренерго уточнили, що "в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки погодинних відключень, обсягом від 2,5 до 4 черг".
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - зазначили у відомстві.
106 зі 136 запущених рф дронів знешкодили за ніч над Україною, є влучання у 16 місцях20.11.25, 08:40 • 2748 переглядiв