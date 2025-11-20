$42.090.00
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго

Київ • УНН

 • 9450 перегляди

росія здійснила нові атаки на енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. Графіки відключень електроенергії діють цілодобово у всіх регіонах України.

рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго

росія здійснила нові атаки на енергетику в Україні - у чотирьох областях, графіки відключень електроенергії діють сьогодні у всіх регіонах цілодобово, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей

- повідомили у Міненерго.

Деталі

На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України

- вказали у міністерстві.

В Укренерго уточнили, що "в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки погодинних відключень, обсягом від 2,5 до 4 черг".

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - зазначили у відомстві.

Юлія Шрамко

