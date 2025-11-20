рф атаковала энергетику в четырех областях, графики круглосуточно во всех регионах - Минэнерго
Киев • УНН
россия совершила новые атаки на энергетическую инфраструктуру Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей. Графики отключений электроэнергии действуют круглосуточно во всех регионах Украины.
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей
Детали
На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 во всех регионах Украины
В Укрэнерго уточнили, что "во всех регионах Украины сегодня применяются меры ограничения потребления: графики почасовых отключений, объемом от 2,5 до 4 очередей".
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отметили в ведомстве.
