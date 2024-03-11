ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 14:27  •  17052 просмотра

Read in English

Фонд гарантирования вкладов физических лиц утверждает, что использование автомобилей ликвидированного Мегабанка для командировок было экономически выгоднее, чем покупка билетов и оплата проживания, хотя расчеты свидетельствуют об обратном.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц считает, что использование директором-распорядителем ФГВФЛ Светланой Рекрут автомобилей АО "Мегабанк", который находится в процессе ликвидации, обошлось дешевле, чем если бы ей покупали билеты и оплачивали проживание во время пересадок. Об этом говорится в ответе Фонда на запрос УНН.

"Использование авто для поездки в командировку экономически существенно выгоднее для Фонда, чем расходы на приобретение билетов и оплату проживания при пересадках", - отметили в Фонде гарантирования вкладов физлиц.

Рекрут ездила на автомобилях с 2,5 л двигателем и, по техническим характеристикам таких авто, средний расход бензина на 100 км составляет около 10 литров. Для расчетов УНН взял основные города, из аэропортов которых украинцы обычно вылетают в пункты назначения. Стоит отметить, что расчеты осуществлены по нынешним ценам на топливо и билеты на поезда и автобусы. В 2022-2023 годах они были ниже.

Например, расстояние из Киева до Хелма (Польша) 537 км. Сейчас литр бензина А 95 стоит 51,54 гривны. То есть на автомобиле Рекрут потратила бы по нынешней цене за А-95 в одну сторону 2767 гривен. От Киева до Перемышля 646 км - то есть в одну сторону - сейчас она бы потратила 3 330 гривен. 

При этом места в поезде Киев-Хелм (Польша) стоят 1 925 гривен, а в поезде Киев-Перемышль (Польша) по состоянию на 11 марта 2024 года - от 1 342 до 1 925 гривен.

ImageImage

Расстояние из Киева до Варшавы (Польша) 781 км и на дорогу в одну сторону на авто Рекрут бы потратила 4 025 гривен, в то время, как билеты на автобус стоят от 700 до 1350 гривен.

Image

Расстояние из Киева до Кишинева (Молдова) 572 км и поездка на авто Рекрут обошлась бы в 2948 гривен, тогда как на автобусе можно доехать до аэропорта за  890 - 1635 гривен.

Image

Даже если представить, что рейсы поездов могли не совпадать с датой вылета и Рекрут пришлось бы ночевать в гостинице, об экономии на поездках на автомобилях ликвидируемого "Мегабанка" трудно говорить.

Кроме того, в Фонде отметили, что за время ликвидации АО "Мегабанк" ФГВФЛ рассчитался с его вкладчиками, выплатив им около 4 млрд грн. 

"В случае продажи авто именно Фонд получит средства от продажи как кредитор третьей очереди", - добавили в Фонде. При этом там не указали, на сколько упала стоимость автомобилей за время их использования директором-распорядителем фонда.

В то же время в ФГВФЛ отметили, что в соответствии со ст. 36 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", Фонд имеет право пользоваться техническими возможностями банка в течение периода вывода банка с рынка и его ликвидации с целью минимизации своих расходов. 

Добавим

Сейчас Фонд игнорирует запросы УНН о том, использовались ли автомобили Toyota Camry, принадлежащие АО "Мегабанк", для официальной командировки Светланы Рекрут, кто предоставлял такое разрешение, а также кто осуществлял заправку и обслуживание автомобилей и сколько это стоило.

Кроме того, УНН поинтересовался у юриста Сергея Лысенко, имела ли право Рекрут пользоваться автомобилями "Мегабанка" по закону, на который сослался Фонд гарантирования вкладов физлиц. Оказалось, что Рекрут может пользоваться имуществом ликвидируемого банка исключительно в том случае, если она лично входит в состав временной администрации. Однако по данным сайта youcontrol, Рекрут не является уполномоченным лицом от ФГВФЛ на ликвидацию АО "Мегабанк". Сейчас от Фонда ликвидацию осуществляет Белая Ирина Владимировна.

"Согласно статье 36 упоминавшегося вами закона, после введения временной администрации имуществом банка может пользоваться только уполномоченное лицо Фонда - ликвидатор, который выполняет функции временной администрации. А другие представители фонда не имеют на это права после введения временной администрации", - сказал Лысенко.

По его словам, использование имущества ликвидируемого банка кем-то, кроме уполномоченного лица Фонда, является нарушением закона, которое должно изучить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

В то же время полная версия части 10 статьи 36 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" выглядит так: "В течение периода вывода банка с рынка и/или ликвидации банка Фонд имеет право пользоваться техническими возможностями такого банка (техническими средствами, серверами, колл-центром, помещением и т.п.) с целью минимизации своих расходов".

То есть о возможности Фонда пользоваться автомобилями ликвидируемых банков в законе речь не идет.

Напомним

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина направила Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции депутатский запрос с просьбой проверить информацию о поездках Светланы Рекрут.

В ответ на журналистский запрос о поездках Рекрут за границу ФГВФЛ сообщил, что сведения о перемещении должностных лиц Фонда (командировки, деловые поездки и т.д.) являются служебной информацией, имеющей ограниченный доступ, а также добавил, что Рекрут обратилась в правоохранительные органы относительно ИА УНН.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономика
varshavaВаршава
kyshynivКишинев
moldovaМолдова
kievКиев
polshaПольша
Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  4269 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  17052 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  100847 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  102335 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  187458 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  176948 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173090 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  248049 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102662 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110990 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Новости по теме
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
Эксклюзив

  •  17052 просмотра
Протестующие совместно с полицией начали задерживать пассажирские автобусы на границе с Польшей - Кубраков

Протестующие совместно с полицией начали задерживать пассажирские автобусы на границе с Польшей - Кубраков

  •  6736 просмотра
На Киевщине двое детей оказались заблокированными в задымленной квартире

На Киевщине двое детей оказались заблокированными в задымленной квартире

  •  7701 просмотра
Экс-руководителя лесхоза подозревают в незаконной вырубке 10 тысяч деревьев - ГБР

Экс-руководителя лесхоза подозревают в незаконной вырубке 10 тысяч деревьев - ГБР

  •  7843 просмотра
Украина предлагает Польше совместные переговоры с привлечением аграриев обеих стран

Украина предлагает Польше совместные переговоры с привлечением аграриев обеих стран

  •  10300 просмотра
На Черниговщине россияне используют беспилотники с зажигательной смесью - ГПСУ

На Черниговщине россияне используют беспилотники с зажигательной смесью - ГПСУ

  •  10832 просмотра
Обустроили "участки" во дворах: как в Мариуполе оккупанты проводят досрочное "голосование" на "выборах путина"

Обустроили "участки" во дворах: как в Мариуполе оккупанты проводят досрочное "голосование" на "выборах путина"

  •  10351 просмотра
"Желтый" уровень опасности: синоптики предупредили о сильном ветре

"Желтый" уровень опасности: синоптики предупредили о сильном ветре

  •  7127 просмотра
Ветераны Винницкой области получат 1 млн грн на собственное дело

Ветераны Винницкой области получат 1 млн грн на собственное дело

  •  6052 просмотра
В МИД Германии переговорили со спецпредставителем Китая по Украине о мирной конференции

В МИД Германии переговорили со спецпредставителем Китая по Украине о мирной конференции

  •  10946 просмотра

Популярные

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

  •  63694 просмотра
Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка

Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка

  •  38988 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  122006 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

  •  54792 просмотра
В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

  •  28703 просмотра

Публикации

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  122006 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  215198 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  216840 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  248049 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  241763 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц утверждает, что использование автомобилей ликвидированного Мегабанка для командировок было экономически выгоднее, чем покупка билетов и оплата проживания, хотя расчеты свидетельствуют об обратном.

Общество •   •  17052 просмотра
Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Протестующие совместно с полицией начали задерживать пассажирские автобусы на границе с Польшей - Кубраков

Польские протестующие, которые блокируют движение грузовиков на украинско-польской границе, начали останавливать пассажирские автобусы, задерживать женщин, детей и военнослужащих без объяснения причин, что, по словам вице-премьер-министра Украины Александра Кубракова, недопустимо.

политика •   •  6736 просмотра
Протестующие совместно с полицией начали задерживать пассажирские автобусы на границе с Польшей - Кубраков

На Киевщине двое детей оказались заблокированными в задымленной квартире

Двух детей, которые оказались в задымленной квартире в Киевской области, спасли пожарные после того, как соседи услышали их крики и вызвали экстренные службы.

Общество •   •  7701 просмотра
На Киевщине двое детей оказались заблокированными в задымленной квартире

Экс-руководителя лесхоза подозревают в незаконной вырубке 10 тысяч деревьев - ГБР

Бывший руководитель лесохозяйственного предприятия в Винницкой области допустил незаконную вырубку более 10 000 деревьев, что привело к убыткам почти на 60 млн грн. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  7843 просмотра
Экс-руководителя лесхоза подозревают в незаконной вырубке 10 тысяч деревьев - ГБР

Украина предлагает Польше совместные переговоры с привлечением аграриев обеих стран

Украина предлагает Польше провести в этом месяце совместные межведомственные переговоры с представителями профильных аграрных ассоциаций обеих стран для налаживания конструктивных отношений между украинскими и польскими аграриями.

Экономика •   •  10300 просмотра
Украина предлагает Польше совместные переговоры с привлечением аграриев обеих стран

На Черниговщине россияне используют беспилотники с зажигательной смесью - ГПСУ

россияне используют беспилотники с зажигательной смесью, что вызывает пожары в приграничных населенных пунктах Черниговской области.

Война •   •  10832 просмотра
На Черниговщине россияне используют беспилотники с зажигательной смесью - ГПСУ

Обустроили "участки" во дворах: как в Мариуполе оккупанты проводят досрочное "голосование" на "выборах путина"

Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты обустраивают "избирательные участки" во дворах мирных жителей, чтобы заставить их принять участие в так называемом "досрочном голосовании на выборах президента российской федерации".

Война •   •  10351 просмотра
Обустроили "участки" во дворах: как в Мариуполе оккупанты проводят досрочное "голосование" на "выборах путина"

"Желтый" уровень опасности: синоптики предупредили о сильном ветре

В Украине объявлено штормовое предупреждение на 12 марта из-за ожидаемых сильных порывов ветра 15-20 м/с в большинстве западных областей.

Общество •   •  7127 просмотра
"Желтый" уровень опасности: синоптики предупредили о сильном ветре

Ветераны Винницкой области получат 1 млн грн на собственное дело

Десять ветеранских бизнес-инициатив в Винницкой области, среди которых ветеринарная аптека, борцовский клуб, теплица и кафе, получат до 100 000 гривен грантового финансирования на общую сумму 1 миллион гривен в рамках конкурса "Поддержка микропредпринимательства ветеранов войны и членов их семей", организованного Благотворительным фондом "МХП-Громаді".

Новости Бизнеса •   •  6052 просмотра
Ветераны Винницкой области получат 1 млн грн на собственное дело

В МИД Германии переговорили со спецпредставителем Китая по Украине о мирной конференции

Немецкие и китайские чиновники обсудили потенциальную мирную конференцию в Швейцарии по войне россии против Украины, но Китай не представил никаких новых инициатив.

Война •   •  10946 просмотра
В МИД Германии переговорили со спецпредставителем Китая по Украине о мирной конференции