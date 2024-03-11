Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц считает, что использование директором-распорядителем ФГВФЛ Светланой Рекрут автомобилей АО "Мегабанк", который находится в процессе ликвидации, обошлось дешевле, чем если бы ей покупали билеты и оплачивали проживание во время пересадок. Об этом говорится в ответе Фонда на запрос УНН.

"Использование авто для поездки в командировку экономически существенно выгоднее для Фонда, чем расходы на приобретение билетов и оплату проживания при пересадках", - отметили в Фонде гарантирования вкладов физлиц.

Рекрут ездила на автомобилях с 2,5 л двигателем и, по техническим характеристикам таких авто, средний расход бензина на 100 км составляет около 10 литров. Для расчетов УНН взял основные города, из аэропортов которых украинцы обычно вылетают в пункты назначения. Стоит отметить, что расчеты осуществлены по нынешним ценам на топливо и билеты на поезда и автобусы. В 2022-2023 годах они были ниже.

Например, расстояние из Киева до Хелма (Польша) 537 км. Сейчас литр бензина А 95 стоит 51,54 гривны. То есть на автомобиле Рекрут потратила бы по нынешней цене за А-95 в одну сторону 2767 гривен. От Киева до Перемышля 646 км - то есть в одну сторону - сейчас она бы потратила 3 330 гривен.

При этом места в поезде Киев-Хелм (Польша) стоят 1 925 гривен, а в поезде Киев-Перемышль (Польша) по состоянию на 11 марта 2024 года - от 1 342 до 1 925 гривен.

Расстояние из Киева до Варшавы (Польша) 781 км и на дорогу в одну сторону на авто Рекрут бы потратила 4 025 гривен, в то время, как билеты на автобус стоят от 700 до 1350 гривен.

Расстояние из Киева до Кишинева (Молдова) 572 км и поездка на авто Рекрут обошлась бы в 2948 гривен, тогда как на автобусе можно доехать до аэропорта за 890 - 1635 гривен.

Даже если представить, что рейсы поездов могли не совпадать с датой вылета и Рекрут пришлось бы ночевать в гостинице, об экономии на поездках на автомобилях ликвидируемого "Мегабанка" трудно говорить.

Кроме того, в Фонде отметили, что за время ликвидации АО "Мегабанк" ФГВФЛ рассчитался с его вкладчиками, выплатив им около 4 млрд грн.

"В случае продажи авто именно Фонд получит средства от продажи как кредитор третьей очереди", - добавили в Фонде. При этом там не указали, на сколько упала стоимость автомобилей за время их использования директором-распорядителем фонда.

В то же время в ФГВФЛ отметили, что в соответствии со ст. 36 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", Фонд имеет право пользоваться техническими возможностями банка в течение периода вывода банка с рынка и его ликвидации с целью минимизации своих расходов.

Добавим

Сейчас Фонд игнорирует запросы УНН о том, использовались ли автомобили Toyota Camry, принадлежащие АО "Мегабанк", для официальной командировки Светланы Рекрут, кто предоставлял такое разрешение, а также кто осуществлял заправку и обслуживание автомобилей и сколько это стоило.

Кроме того, УНН поинтересовался у юриста Сергея Лысенко, имела ли право Рекрут пользоваться автомобилями "Мегабанка" по закону, на который сослался Фонд гарантирования вкладов физлиц. Оказалось, что Рекрут может пользоваться имуществом ликвидируемого банка исключительно в том случае, если она лично входит в состав временной администрации. Однако по данным сайта youcontrol, Рекрут не является уполномоченным лицом от ФГВФЛ на ликвидацию АО "Мегабанк". Сейчас от Фонда ликвидацию осуществляет Белая Ирина Владимировна.

"Согласно статье 36 упоминавшегося вами закона, после введения временной администрации имуществом банка может пользоваться только уполномоченное лицо Фонда - ликвидатор, который выполняет функции временной администрации. А другие представители фонда не имеют на это права после введения временной администрации", - сказал Лысенко.

По его словам, использование имущества ликвидируемого банка кем-то, кроме уполномоченного лица Фонда, является нарушением закона, которое должно изучить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

В то же время полная версия части 10 статьи 36 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" выглядит так: "В течение периода вывода банка с рынка и/или ликвидации банка Фонд имеет право пользоваться техническими возможностями такого банка (техническими средствами, серверами, колл-центром, помещением и т.п.) с целью минимизации своих расходов".

То есть о возможности Фонда пользоваться автомобилями ликвидируемых банков в законе речь не идет.

Напомним

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина направила Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции депутатский запрос с просьбой проверить информацию о поездках Светланы Рекрут.

В ответ на журналистский запрос о поездках Рекрут за границу ФГВФЛ сообщил, что сведения о перемещении должностных лиц Фонда (командировки, деловые поездки и т.д.) являются служебной информацией, имеющей ограниченный доступ, а также добавил, что Рекрут обратилась в правоохранительные органы относительно ИА УНН.