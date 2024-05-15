На Киевщине на территории Городка Хансена для ВПЛ построят новую школу на 700 учеников

В Тарасовке, что в Киевской области, благодаря поддержке американского благотворителя Делла Лоя Хансена построят школу на 700 учеников. Сегодня заложили капсулу строительства школы "HansenVillage Academy". Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram, передает УНН.

Детали

Школу возведут на территории Городка Хансена - жилого комплекса, который Делл Лой Хансен строит для внутренне перемещенных лиц.

Школа откроет свои двери 1 сентября 2025 года. Господин Хансен заверил, что это будет одна из лучших школ в Украине. Со специалистами одного из украинских заведений уже разрабатывают образовательную программу - сообщил Кравченко.

Площадь школы почти 6,5 тыс. кв. м. Здесь обустроят 27 классов, библиотеку, спортзал, укрытие, два спортивных корта, а также конференц-зал.

Кроме того, Кравченко сообщил, что сегодня в городке также начали заселение семей в дома, возведенные во время третьей очереди строительства. Это 24 семьи - люди с временного оккупированных или прифронтовых территорий.

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Как указал глава ОВА, строительство "Городка Хансена" началось в июне 2023 года. Две очереди уже сданы. Здесь проживают 229 семей - более 1 тыс. человек. Помещения - трех типов. Дома с гаражом, каждый на 110 м²; двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Квартиры оснащены всем необходимым для комфортного проживания: мебелью, современной техникой, текстилем и посудой.

Также, по словам Кравченко, здесь планируют построить четвертую очередь жилья, садик, библиотеку, бассейн и дом культуры.

Кравченко подчеркнул, что КОВА с Боярским горсоветом оказывают максимальную помощь в реализации проекта.

"Поддержка военных и ВПЛ является одной из главных задач для нас. Поэтому благодарен Деллу Лою Хансену, который не останавливается на уже реализованных проектах, а разрабатывает новые. Люди, которые из-за российских оккупантов, потеряли все, что зарабатывали десятками лет, должны знать, что они не одни со своими проблемами. И всегда могут рассчитывать на нашу помощь", - отметил Кравченко.