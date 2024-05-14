На Киевщине построят вторую очередь "Чудо-городка ХАНСЕНА" для ВПЛ старшего возраста

На Киевщине, в селе Колонщина, начнется строительство второй части жилого комплекса "Чудо-город ХАНСЕНА", предназначенного для внутренне перемещенных пожилых людей. Новые квартиры скоро станут домом для до 200 человек. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Детали

Городок состоит из отдельных жилых домов и инфраструктурных объектов. Первая фаза проекта была запущена осенью прошлого года. Сейчас в комплексе проживает 105 семей, что составляет 160 человек в возрасте от 65 до 100 лет, которые приехали из регионов Донецка, Херсонская, Луганская, Запорожская, Сумская и Харьковская области.

Эти люди из-за российских оккупантов потеряли свое жилье и вынуждены были бежать в более безопасный регион. Прежде всего - семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, имеют инвалидность или тяжелые заболевания, и с малыми финансовыми доходами. Проживание абсолютно бесплатное. Жители городка даже не платят за коммунальные услуги - написал Кравченко.

По его словам, помещения в городке современные и удобные, они отремонтированы и полностью меблированы. Дома оснащены сантехникой, бытовой техникой, кондиционерами, посудой, текстилем и другими необходимостями. Каждый дом также имеет выход на частную террасу.

Есть также все, чтобы проводить досуг. На территории уже открыли Клабхаус. Здесь разместили кинотеатр, столовую с террасой, салон красоты, спортзал, библиотеку и т.д - добавил председатель Киевской ОГА.

Каждая семья имеет свой маленький огород, а в будущем планируется заведение кур и коз. К сожалению, большинство этих семей уже не сможет вернуться в свои дома и поэтому имеют возможность проживать в городке на постоянной основе. В целом планируется построить еще дома для 115 семей.

Это не единственный проект господина Хансена, который направлен на поддержку внутренне перемещенных лиц. Государство выделяет значительное финансирование на их нужды, но их все равно не хватает, чтобы обеспечить всех. Поэтому благодарен благотворителям, которые приобщаются к этой работе - отметил Кравченко.

Напомним

Фонд Делла Лоя Хансена и Киевская областная государственная администрация начали разработку концепции создания современного реабилитационного госпиталя для военнослужащих и гражданских лиц в Киевской области.

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