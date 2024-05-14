На Київщині збудують другу чергу "Чудо-містечка ХАНСЕНА" для ВПО старшого віку

На Київщині, у селі Колонщина, розпочнеться будівництво другої частини житлового комплексу "Чудо-містечко ХАНСЕНА", призначеного для внутрішньо переміщених людей похилого віку. Нові квартири скоро стануть домом для до 200 осіб. Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко, пише УНН.

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Містечко складається з окремих житлових будинків та інфраструктурних об'єктів. Першу фазу проекту було запущено восени минулого року. Наразі у комплексі проживає 105 родин, що становить 160 осіб у віці від 65 до 100 років, які приїхали з регіонів Донецька, Херсонська, Луганська, Запорізька, Сумська, та Харківська області.

Ці люди через російських окупантів втратили своє житло та змушені були тікати в більш безпечний регіон. Насамперед – родини, які опинилися у складних життєвих обставинах, мають інвалідність або важкі захворювання, та з малими фінансовими статками. Проживання абсолютно безкоштовне. Мешканці містечка навіть не сплачують за комунальні послуги - написав Кравченко.

За його словами, помешкання в містечку сучасні та зручні, вони відремонтовані та повністю мебльовані. Оселі оснащені сантехнікою, побутовою технікою, кондиціонерами, посудом, текстилем та іншими необхідностями. Кожен будинок також має вихід на приватну терасу.

Є також все, щоб проводити дозвілля. На території вже відкрили Клабхаус. Тут розмістили кінотеатр, їдальню з терасою, салон краси, спортзал, бібліотеку тощо - додав голова Київської ОДА.

Кожна родина має свій маленький город, а в майбутньому планується заведення курей та кіз. На жаль, більшість цих родин вже не зможе повернутися до своїх домівок і тому мають можливість проживати в містечку на постійній основі. Загалом планується побудувати ще оселі для 115 родин.

Це не єдиний проєкт пана Хансена, який спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Держава виділяє значне фінансування на їх потреби, але їх все одно бракує, щоб забезпечити всіх. Тому вдячний благодійникам, які долучаються до цієї роботи - зазначив Кравченко.

Нагадаємо

Фонд Делла Лоя Хансена та Київська обласна державна адміністрація розпочали розробку концепції створення сучасного реабілітаційного госпіталю для військовослужбовців та цивільних осіб у Київській області.

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