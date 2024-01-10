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Уряд посилює підтримку ВПО – Шмигаль

Уряд посилює підтримку ВПО – Шмигаль

Київ • УНН

 • 29125 перегляди

Українські урядовці на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем обговорили підтримку внутрішньо переміщених громадян, зосередившись на новому житлі та фінансовій допомозі.

Урядовці обговорили проблеми внутрішньо переміщених громадян. Про напрацювання розповів Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Окрім Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в обговоренні продовження системної підтримки ВПО взяла участь Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук, народні депутати та представники Міністерства відновлення.

Учасники наради розглянули актуальні проблеми, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи.

З 1 січня для тих, хто втратив домівки, з’явилася можливість отримати нове житло. Це можна зробити завдяки сертифікатам за програмою єВідновлення. Продовжують працювати й інші ініціативи, які Уряд впроваджував від початку повномасштабного вторгнення, зокрема, грошові виплати для вимушених переселенців.

– зазначив Шмигаль.

У ході обговорення Прем’єр-міністр дав завдання профільним міністерствам опрацювати питання фінансової підтримки ВПО у цьому році.

А обласні військові адміністрації і Фонд держмайна повинні провести цьогоріч аудит приміщень, що можуть використовувати для тимчасового проживання переселенців.

Шмигаль наголосив, що інформація про наявне житло для ВПО має бути доступною та постійно оновлюватися. Та поклав відповідальності за інформування про житло на обласні військові адміністрації.

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Додатково

У грудні минулого року Уряд виділив понад 20 мільйонів гривень на компенсації за безоплатне розміщення ВПО у закладах. Зокрема, йдеться про покриття витрат на комунальні послуги під час безоплатного перебування внутрішньо переміщених осіб у приміщеннях об’єктів державної, комунальної та приватної власності.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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