На Київщині на території Містечка Хансена для ВПО збудують нову школу на 700 учнів
Київ • УНН
Нова школа на 700 учнів буде побудована в Тарасівці Київської області на території житлового комплексу для внутрішньо переміщених осіб. Школу відкриють у 2025 році завдяки підтримці американського благодійника Делла Лоя Хансена
У Тарасівці, що в Київській області, завдяки підтримці американського благодійника Делла Лоя Хансена побудують школу на 700 учнів. Сьогодні заклали капсулу будівництва школи "HansenVillage Academy". Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у Telegram, передає УНН.
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Школу зведуть на території Містечка Хансена - житлового комплексу, який Делл Лой Хансен будує для внутрішньо переміщених осіб.
Школа відкриє свої двері 1 вересня 2025 року. Пан Хансен запевнив, що це буде одна з найкращих шкіл в Україні. З фахівцями одного з українських закладів вже розробляють освітню програму
Площа школи майже 6,5 тис. кв. м. Тут облаштують 27 класів, бібліотеку, спортзал, укриття, два спортивні корти, а також конференц-зал.
Крім того, Кравченко повідомив, що сьогодні в містечку також почали заселення родин в оселі, зведені під час третьої черги будівництва. Це 24 сімʼї – люди з тимчасового окупованих або прифронтових територій.
На Київщині збудують другу чергу "Чудо-містечка ХАНСЕНА" для ВПО старшого віку14.05.24, 17:57 • 19051 перегляд
Як вказав очільник ОВА, будівництво "Містечка Хансена" розпочалося в червні 2023 року. Дві черги вже здані. Тут мешкають 229 родин – понад 1 тис. людей. Помешкання – трьох типів. Будинки із гаражем, кожен на 110 м²; двокімнатні та трикімнатні квартири. Квартири оснащені всім необхідним для комфортного проживання: меблями, сучасною технікою, текстилем та посудом.
Також, за словами Кравченка, тут планують збудувати четверту чергу житла, садочок, бібліотеку, басейн та будинок культури.
Кравченко підкреслив, що КОВА з Боярською міськрадою надають максимальну допомогу в реалізації проєкту.
"Підтримка військових та ВПО є одним із головних завдань для нас. Тому вдячний Деллу Лою Хансену, який не зупиняється на вже реалізованих проєктах, а розробляє нові. Люди, які через російських окупантів, втратили все, що заробляли десятками років, мають знати, що вони не одні зі своїми проблемами. І завжди можуть розраховувати на нашу допомогу", – зазначив Кравченко.