Пограничники уничтожили вражеский РЛС "Зоопарк-1" в Донецкой области (видео)

Радиолокационную станцию россиян "Зоопарк-1" в Донецкой области уничтожили пограничники бригады "Месть". Об этом в среду сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.

Детали

Как сообщается, аэроразведчики подразделения обнаружили замаскированную боевую бронированную машину недалеко от села Кодема. Проанализировав находку, оказалось, что это комплекс артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1».

"Миссию доставить гостинцы жителям "зоопарка" бойцы возложили на бомбер Vampire. И с ней он справился на отлично", - добавили в пограничной службе.