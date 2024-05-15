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Прикордонники знищили ворожий РЛС "Зоопарк-1" на Донеччині (відео)

Прикордонники знищили ворожий РЛС "Зоопарк-1" на Донеччині (відео)

Київ • УНН

 • 19151 перегляди

Прикордонники бригади "Помста" знищили російську радіолокаційну станцію "Зоопарк-1" у Донецькій області.

Радіолокаційну станцію  росіян  "Зоопарк-1" у Донецькій області знищили прикордонники бригади "Помста". Про це у середу повідомили в Держприкордонслужбі, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, аеророзвідники підрозділу виявили замасковану бойову броньовану машину неподалік села Кодема. Проаналізувавши знахідку, виявилося, що це комплекс артилерійської розвідки та контрбатарейної боротьби "Зоопарк-1".

"Місію доставити гостинці мешканцям "зоопарку" бійці поклали на бомбер Vampire. І з нею він впорався на відмінно", - додали у прикордонній службі. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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