Прикордонники знищили ворожий РЛС "Зоопарк-1" на Донеччині (відео)
Київ • УНН
Прикордонники бригади "Помста" знищили російську радіолокаційну станцію "Зоопарк-1" у Донецькій області.
Радіолокаційну станцію росіян "Зоопарк-1" у Донецькій області знищили прикордонники бригади "Помста". Про це у середу повідомили в Держприкордонслужбі, передає УНН.
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Як повідомляється, аеророзвідники підрозділу виявили замасковану бойову броньовану машину неподалік села Кодема. Проаналізувавши знахідку, виявилося, що це комплекс артилерійської розвідки та контрбатарейної боротьби "Зоопарк-1".
"Місію доставити гостинці мешканцям "зоопарку" бійці поклали на бомбер Vampire. І з нею він впорався на відмінно", - додали у прикордонній службі.