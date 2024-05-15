Усыновитель даже одного ребенка имеет возможность получать отсрочку - Минсоцполитики

В Украине усыновитель одного ребенка имеет возможность получать отсрочку. Об этом сообщила Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Отсрочка от службы для усыновителей была и в предыдущей редакции закона о мобилизации, то есть она существует в течение полномасштабного вторжения. Это не новое изменение, или постановление. Усыновитель даже не обязательно третьего ребенка, вообще усыновитель одного ребенка имеет возможность получать отсрочку, - сказала Жолнович.

Детали

По ее словам, при обдумывании оставлять ли отсрочку при усыновлении даже одного ребенка в министерстве решили, что здесь балансирует интерес ребенка и государства.

Мы думали, оставлять ли его и решили, что да, потому что здесь балансирует интерес ребенка и интерес государства. Но ребенок уже терял родственников, уже проживал боль и потерю и этому ребенку дали шанс получить новую семью. И если честно интеграция ребенка в семью длится минимум несколько лет, зависит от его возраста, от количества травм, которые он прожил до усыновления. Поэтому снова потерять кого-то из родителей, даже временно - это действительно для интеграции этого ребенка в семью и общество является тяжелым ударом, - объяснила Жолнович.

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Она отметила, что сам процесс усыновления длительный и поэтому сильно рассчитывать на получение отсрочки благодаря усыновлению тоже не стоит.

"У нас тысяча усыновлений в год, из той тысячи родителей, которые могли бы быть мобилизованы будет возможно еще меньше, поэтому измены этому количеству, отбрасывать эту отсрочку и рисковать возможностью интеграции ребенка в семью не совсем правильно. Плюс сам процесс усыновления длительный и поэтому сильно рассчитывать на то, что ты получишь отсрочку благодаря усыновлению тоже не стоит. Потому что только обучение длится до 2-3 месяцев, потом подбор ребенка, сбор документов и судебное решение. Вся процедура занимает от полугода до года минимум", - рассказала Жолнович.