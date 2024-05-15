Усыновитель даже одного ребенка имеет возможность получать отсрочку - Минсоцполитики

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После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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Франция передаст Украине новую партию ракет класса "земля-воздух" типа Aster
Франция поставит Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов Aster для обеспечения непрерывной работы системы противовоздушной обороны SAMP-T.
Авиаудар рф по Херсону: количество раненых возросло до 18
В результате российского авиаудара по жилым кварталам Херсона количество раненых возросло до 18.
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На премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено нападение, которое решительно осудили Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль как неприемлемый акт насилия.
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российские оккупанты учат детей пилотировать БПЛА и готовят к выполнению боевых задач - Сопротивление
российские оккупанты втягивают детей в войну, обучая их пилотировать БПЛА, привлекая к военно-промышленному производству, переписывая учебники истории, нарушая международные нормы и права детей.
Оккупанты предпринимают попытки потеснить подразделения Сил обороны в районе Волчанска
Российские войска пытаются вытеснить украинские войска из Волчанска Харьковской области, но украинские солдаты дают отпор, открывают ответный огонь и продолжают прочесывать северо-западные окраины города.
Стрельба в премьера Словакии Фицо: появилось официальное сообщение о его состоянии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил несколько огнестрельных ранений и находится в опасном для жизни состоянии после покушения, сообщается на его официальном аккаунте в Facebook.