Усиновлювач навіть однієї дитини має можливість отримувати відстрочку - Мінсоцполітики

В Україні усиновлювач однієї дитини має можливість отримувати відстрочку. Про це повідомила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Відстрочка від служби для усиновлювачів була і в попередній редакції закону про мобілізацію, тобто вона існує впродовж повномасштабного вторгнення. Це не нова зміна, чи постанова. Усиновлювач навіть не обов’язково третьої дитини, взагалі усиновлювач однієї дитини має можливість отримувати відстрочку, - сказала Жолнович.

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За її словами, при обдумуванні чи залишати відстрочку при всиновленні навіть однієї дитини в міністерстві вирішили, що тут балансує інтерес дитини та держави.

Ми думали, чи залишати її й вирішили, що так, тому що тут балансує інтерес дитини та інтерес держави. Але дитина вже втрачала родичів, вже проживала біль та втрату і цій дитині дали шанс отримати нову родину. І якщо чесно інтеграція дитини в родину триває щонайменше декілька років, залежить від її віку, від кількості травм, які вона прожила до усиновлення. Тому знову втратити когось з батьків, навіть тимчасово – це справді для інтеграції цієї дитини в родину та суспільство є важким ударом, - пояснила Жолнович.

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Вона зазначила, що сам процес усиновлення тривалий й тому сильно розраховувати на отримання відстрочки завдяки усиновленню теж не варто.

"У нас тисяча усиновлень в рік, з тої тисячі батьків, які могли б бути мобілізовані буде можливо ще менше, тому зради цієї кількості, відкидати оцю відстрочку і ризикувати можливістю інтеграції дитини в родину не зовсім правильно. Плюс сам процес усиновлення тривалий й тому сильно розраховувати на те, що ти отримаєш відстрочку завдяки усиновленню теж не варто. Тому що тільки навчання триває до 2-3 місяців, потім підбір дитини, збір документів й судове рішення. Вся процедура займає від пів року до року щонайменше", - розповіла Жолнович.