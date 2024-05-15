Атака рф на Херсон: известно уже о 17 раненых

В результате российских авиаударов по Херсону 15 мая ранены уже 17 человек, в том числе ребенок, сообщили в среду в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.

По уточненным данным по состоянию на 16:45, ранения в результате обстрела получили 17 человек, 15 из них госпитализированы - сообщили в прокуратуре в соцсетях.

По данным следствия, 15 мая около 14:50 армия рф осуществила авиационные удары по Херсону. Среди пострадавших несовершеннолетний ребенок.

Увеличилось количество пострадавших из-за удара РФ по Херсону: среди травмированных - подросток и пожилая женщина

Также повреждения получили многоэтажные и частные жилые дома, образовательные и медицинские учреждения, а также другая гражданская инфраструктура.