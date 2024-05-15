Атака рф на Херсон: известно уже о 17 раненых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonХерсон
Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  96308 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  110965 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  121640 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  149787 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  137716 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157085 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152996 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131296 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175832 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210776 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  342710 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  384319 просмотра
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  383336 просмотра

Атака рф на Херсон: известно уже о 17 раненых

В результате российских авиаударов по Херсону 15 мая были ранены 17 человек, в том числе ребенок, а также повреждены жилые дома, образовательные и медицинские учреждения и другая гражданская инфраструктура.

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Атака рф на Херсон: известно уже о 17 раненых

Оборона Волчанска: пограничники показали, как уничтожают технику оккупантов на окраинах города

Пограничники уничтожили российские боевые машины и танки, которые пытались прорвать украинскую оборону на подступах к Волчанску.

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Оборона Волчанска: пограничники показали, как уничтожают технику оккупантов на окраинах города

Пограничники уничтожили вражеский РЛС "Зоопарк-1" в Донецкой области (видео)

Пограничники бригады "Месть" уничтожили российскую радиолокационную станцию "Зоопарк-1" в Донецкой области.

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Пограничники уничтожили вражеский РЛС "Зоопарк-1" в Донецкой области (видео)

Байден вызвал Трампа на двое дебатов перед выборами: Трамп, похоже, согласился

Байден вызывает Трампа на двое президентских дебатов, одни в июне после суда над Трампом, а другие в сентябре, предлагая альтернативные форматы дебатов, которые будут проведены новостными организациями вместо внепартийной Комиссии по президентским дебатам.

Новости Мира •   •  3150 просмотра
Байден вызвал Трампа на двое дебатов перед выборами: Трамп, похоже, согласился

Результаты рабочего визита в Аргентину: рассматривается возможность проведения украино-аргентинского бизнес-форума

Украина и Аргентина обсудили углубление сотрудничества в стратегических областях, таких как оборона, проведение украинско-аргентинского бизнес-форума, потенциальное участие Аргентины в Глобальном саммите мира, а также помощь Аргентины в восстановлении энергетической и гражданской инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российских атак.

политика •   •  3872 просмотра
Результаты рабочего визита в Аргентину: рассматривается возможность проведения украино-аргентинского бизнес-форума

В Винницкой области задержан предатель, который работал на ЧВК "вагнер" и собирал данные о расположении ВСУ

Украина задержала рецидивиста, который работал на российскую ЧВК "Вагнера" и собирал информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины в Винницкой и Черкасской областях, отчитываясь оккупантам о последствиях ракетных и беспилотных ударов.

Криминал и ЧП •   •  3810 просмотра
В Винницкой области задержан предатель, который работал на ЧВК "вагнер" и собирал данные о расположении ВСУ

Уничтоженный танк и БТР: пограничники показали, как остановили штурм оккупантов на Бахмутском направлении

Пограничники из бригады "Месть" отбили наступление россиян на Бахмутском направлении, уничтожив вражескую колонну с танками, бронетехникой и пехотой.

Война •   •  4113 просмотра
Уничтоженный танк и БТР: пограничники показали, как остановили штурм оккупантов на Бахмутском направлении

Покушение на премьера Словакии: Фицо госпитализировали с ранениями головы и груди

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в голову и грудь во время покушения с использованием огнестрельного оружия и был срочно доставлен в больницу вертолетом.

Новости Мира •   •  4344 просмотра
Покушение на премьера Словакии: Фицо госпитализировали с ранениями головы и груди

Воздушная тревога в Запорожье уже прозвучала более 400 раз

С начала полномасштабного вторжения россии в Запорожской области прозвучало более 400 сигналов воздушной тревоги, что составляет 160 дней объявленных ракетных угроз.

Война •   •  5074 просмотра
Воздушная тревога в Запорожье уже прозвучала более 400 раз

В апреле 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в госбюджет 8 млрд гривен

В апреле 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет Украины 8 млрд грн, что составило 11,5% от общих налоговых поступлений за этот месяц.

Экономика •   •  7139 просмотра
В апреле 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в госбюджет 8 млрд гривен