Атака рф на Херсон: відомо вже про 17 поранених
Київ • УНН
Внаслідок російських авіаударів по Херсону 15 травня було поранено 17 осіб, у тому числі дитину, а також пошкоджено житлові будинки, освітні та медичні заклади та іншу цивільну інфраструктуру.
Внаслідок російських авіаударів по Херсону 15 травня поранено вже 17 осіб, у тому числі дитину, повідомили у середу у Херсонській обласній прокуратурі, пише УНН.
За уточненими даними станом на 16:45, поранення внаслідок обстрілу отримали 17 людей, 15 з них госпіталізовані
За даними слідства, 15 травня близько 14:50 армія рф здійснила авіаційні удари по Херсону. Серед постраждалих неповнолітня дитина.
Збільшилась кількість постраждалих через удар рф по Херсону: серед травмованих - підліток та літня жінка15.05.24, 15:57 • 16232 перегляди
Також пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні та медичні заклади, а також інша цивільна інфраструктура.