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Збільшилась кількість постраждалих через удар рф по Херсону: серед травмованих - підліток та літня жінка

Збільшилась кількість постраждалих через удар рф по Херсону: серед травмованих - підліток та літня жінка

Київ • УНН

 • 16232 перегляди

Семеро людей, у тому числі 15-річний хлопчик і літня жінка, отримали поранення в результаті російського авіаудару по Центральному району Херсона, в результаті якого були пошкоджені житлові будинки і навчальний заклад.

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Центральному району  Херсона сьогодні вдень збільшилась до семи, серед яких 15-річний хлопець та літня жінка.  Пошкоджено житлові будинки та заклад освіти. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН

Деталі 

За словами Прокудіна, вдень російські війська атакували Херсон з авіації. "Прилетіло" по Центральному району.  Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та освітній заклад. 

"Нині відомо про сімох потерпілих.  Наймолодшому постраждалому – 15 років", - написав Прокудін у Telegram. 

Як вказав Прокудін, хлопець отримав поранення носа і плеча. 

39-річна жінка дістала вибухову травму, уламкове поранення черева та перелом кісток тазу.  У 32-річного чоловіка діагностували легкі поранення – вибухову травму та забій голови. 

Також з вибуховими травмами "швидка" доставила до лікарні херсонок, 58 та 40 років.  Ще в однієї містянки, 39 років, – контузія, вибухова та черепно-мозкова травми. 

Під удар ворога потрапила й літня жінка, 78 років. Нині вона перебуває у лікарні з вибуховою травмою, пораненням обличчя і руки. 

Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу потерпілим, додав голова ОВА. 

Раніше повідомлялось про 5 постраждалих. Ворожа авіація завдала удару по Херсону близько 14:30 спричинивши щонайменше одну пожежу. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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