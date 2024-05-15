Збільшилась кількість постраждалих через удар рф по Херсону: серед травмованих - підліток та літня жінка
Київ • УНН
Семеро людей, у тому числі 15-річний хлопчик і літня жінка, отримали поранення в результаті російського авіаудару по Центральному району Херсона, в результаті якого були пошкоджені житлові будинки і навчальний заклад.
Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Центральному району Херсона сьогодні вдень збільшилась до семи, серед яких 15-річний хлопець та літня жінка. Пошкоджено житлові будинки та заклад освіти. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За словами Прокудіна, вдень російські війська атакували Херсон з авіації. "Прилетіло" по Центральному району. Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та освітній заклад.
"Нині відомо про сімох потерпілих. Наймолодшому постраждалому – 15 років", - написав Прокудін у Telegram.
Як вказав Прокудін, хлопець отримав поранення носа і плеча.
39-річна жінка дістала вибухову травму, уламкове поранення черева та перелом кісток тазу. У 32-річного чоловіка діагностували легкі поранення – вибухову травму та забій голови.
Також з вибуховими травмами "швидка" доставила до лікарні херсонок, 58 та 40 років. Ще в однієї містянки, 39 років, – контузія, вибухова та черепно-мозкова травми.
Під удар ворога потрапила й літня жінка, 78 років. Нині вона перебуває у лікарні з вибуховою травмою, пораненням обличчя і руки.
Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу потерпілим, додав голова ОВА.
Раніше повідомлялось про 5 постраждалих. Ворожа авіація завдала удару по Херсону близько 14:30 спричинивши щонайменше одну пожежу.