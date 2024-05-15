Увеличилось количество пострадавших из-за удара РФ по Херсону: среди травмированных - подросток и пожилая женщина

Количество пострадавших в результате вражеского удара по Центральному району Херсона сегодня днем увеличилось до семи, среди которых 15-летний парень и пожилая женщина. Повреждены жилые дома и учебное заведение. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По словам Прокудина, днем российские войска атаковали Херсон с авиации. "Прилетело" по Центральному району. Вражеским огнем повреждены жилые дома и образовательное учреждение.

"Сейчас известно о семи пострадавших. Самому младшему пострадавшему - 15 лет", - написал Прокудин в Telegram.

Как указал Прокудин, парень получил ранения носа и плеча.

39-летняя женщина получила взрывную травму, осколочное ранение живота и перелом костей таза. У 32-летнего мужчины диагностировали легкие ранения - взрывную травму и ушиб головы.

Также со взрывными травмами "скорая" доставила в больницу херсонок, 58 и 40 лет. Еще у одной горожанки, 39 лет, - контузия, взрывная и черепно-мозговая травмы.

Под удар врага попала и пожилая женщина, 78 лет. Сейчас она находится в больнице со взрывной травмой, ранением лица и руки.

Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь пострадавшим, добавил председатель ОВА.

Ранее сообщалось о 5 пострадавших. Вражеская авиация нанесла удар по Херсону около 14:30 вызвав по меньшей мере один пожар.