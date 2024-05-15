Удар рф з авіації по Херсону: попередньо відомо про 5 постраждалих
Київ • УНН
Ворожа авіація завдала удару по Херсону близько 14:30, пошкодивши будинки, автомобілі та спричинивши щонайменше одну пожежу, близько 5 людей отримали поранення, одна людина була госпіталізована.
Ворожа авіація завдала удару по Херсону близько 14:30, пошкодивши будинки, автомобілі та спричинивши щонайменше одну пожежу, попередньо, 5 людей отримали поранення, одна людина була госпіталізована, повідомили у середу голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
Близько 14.30 ворожа авіація завдала удару по Херсону. У Центральному районі пошкоджені будинки, автівки, виникла принаймні одна пожежа. Є поранені. Попередньо йдеться про 5 людей. Одна травмована ушпиталена
З його слів, інформація уточнюється.
росіяни вдарили з авіації по середмістю Херсона, попередньо є постраждалі - ОВА15.05.24, 15:12 • 15533 перегляди