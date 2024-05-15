Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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Удар рф с авиации по Херсону: предварительно известно о 5 пострадавших
В Хмельницкой области выявили нарушения в центрах временного размещения для ВПЛ
Враг со вчерашнего дня возобновил активные штурмовые действия на Купянско-Лиманском направлении
россияне ударили из авиации по центру Херсона, предварительно есть пострадавшие - ОВА
Украина сама решает, как вести войну: Блинкен уклонился от ответа, позволят ли США бить по территории рф американским оружием
Около 8 тыс. гражданских эвакуировали из Харьковской области
еЧерга: за год с помощью онлайн-записи границу пересекло 900 тыс. грузовиков
Правительство зарегистрировало 9 новых индустриальных парков, где будет создано ориентировочно 11 000 рабочих мест
В районе Липцов на Харьковщине россияне успеха не имеют
Изменение климата все больше угрожает здоровью людей - агентство ЕС о состоянии окружающей среды
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Удар рф с авиации по Херсону: предварительно известно о 5 пострадавших
Вражеская авиация нанесла удар по Херсону около 14:30, повредив дома, автомобили и вызвав по меньшей мере один пожар, около 5 человек получили ранения, один человек был госпитализирован.
В Хмельницкой области выявили нарушения в центрах временного размещения для ВПЛ
Мониторинговая группа в Хмельницкой области обнаружила проблемы в местах временного проживания ВПЛ, в частности с вентиляцией, плесенью, и нехваткой мебели, в связи с чем были направлены рекомендации по решению этих проблем.
Враг со вчерашнего дня возобновил активные штурмовые действия на Купянско-Лиманском направлении
Со вчерашнего дня россияне возобновили активные штурмовые действия на Купянско-Лиманском направлении в направлении города Лиман, бои продолжаются в Синьковке, где украинские войска отбили около 16 атак.
россияне ударили из авиации по центру Херсона, предварительно есть пострадавшие - ОВА
Российские войска совершили воздушную атаку на центральную часть Херсона, Украина, что привело к пострадавшим среди гражданского населения.
Украина сама решает, как вести войну: Блинкен уклонился от ответа, позволят ли США бить по территории рф американским оружием
Украина решает, как вести оборонительную войну против российского вторжения, в то время как США предоставляют оружие, необходимое для победы Украины, но не поощряют и не способствуют нанесению ударов по российской территории американским оружием.
Около 8 тыс. гражданских эвакуировали из Харьковской области
Около 8 000 гражданских лиц были эвакуированы из Харьковской области с 10 мая, преимущественно из северных приграничных районов Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов, поскольку российские войска продолжают наступательные действия в регионе.
еЧерга: за год с помощью онлайн-записи границу пересекло 900 тыс. грузовиков
За год работы сервиса еЧерга 900 тысяч грузовиков пересекли государственную границу Украины с помощью онлайн-записи, при этом наибольшее количество транспортных средств пересекло границу с Польшей - почти 487 тысяч.
Правительство зарегистрировало 9 новых индустриальных парков, где будет создано ориентировочно 11 000 рабочих мест
В первом квартале 2024 года в Украине было зарегистрировано 9 новых индустриальных парков, специализирующихся на различных видах деятельности, таких как деревообработка, производство строительных материалов, пищевая промышленность и т. д., создавая около 11 000 рабочих мест и способствуя экономическому росту.
В районе Липцов на Харьковщине россияне успеха не имеют
Сейчас враг сосредотачивает свои штурмовые действия на направлении населенного пункта Глубокое до Липцев немного правее и в трех направлениях в районе города Волчанск.
Изменение климата все больше угрожает здоровью людей - агентство ЕС о состоянии окружающей среды
Согласно отчету Европейского агентства по окружающей среде, изменение климата усиливает наводнения, засухи и ухудшает качество воды, создавая все большую угрозу для здоровья людей.