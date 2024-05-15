Удар рф с авиации по Херсону: предварительно известно о 5 пострадавших

Украина сама решает, как вести войну: Блинкен уклонился от ответа, позволят ли США бить по территории рф американским оружием

Украина решает, как вести оборонительную войну против российского вторжения, в то время как США предоставляют оружие, необходимое для победы Украины, но не поощряют и не способствуют нанесению ударов по российской территории американским оружием.