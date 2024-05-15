росіяни вдарили з авіації по середмістю Херсона, попередньо є постраждалі - ОВА
Київ • УНН
Російські війська здійснили повітряну атаку на центральну частину Херсона, Україна, що призвело до постраждалих серед цивільного населення.
Російські війська здійснили повітряну атаку на центральну частину Херсона, що призвело до постраждалих серед цивільного населення, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
російські війська вдарили з авіації по центральній частині Херсона. Попередньо, є постраждалі серед містян
Деталі пообіцяв згодом.
Ранковим ударом рф пошкодило багатоповерхівку в Херсоні15.05.24, 12:41 • 70414 переглядiв