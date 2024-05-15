Ранковим ударом рф пошкодило багатоповерхівку в Херсоні
Київ • УНН
Сьогодні вранці російський обстріл пошкодив багатоповерхівку в Херсоні: влучив у дах і ліфтове приміщення, але ніхто з мешканців не постраждав.
Сьогодні вранці обстрілом російських військ пошкодило багатоповерхівку в Херсоні - дах і ліфтове приміщення, але ніхто з мешканців не постраждав, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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З його слів, багатоповерхівка у Херсоні сьогодні зранку опинилася під ударом російських військ.
Армія рф завдає удари по Херсону - ОВА15.05.24, 09:31 • 42745 переглядiв
"Через "прильот" пошкоджено покрівлю, а також ліфтове приміщення. На щастя, потерпілих серед містян немає", - повідомив Прокудін у Telegram.