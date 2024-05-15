Утренним ударом рф повредило многоэтажку в Херсоне

Сегодня утром обстрелом российских войск повредило многоэтажку в Херсоне - крышу и лифтовое помещение, но никто из жильцов не пострадал, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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По его словам, многоэтажка в Херсоне сегодня утром оказалась под ударом российских войск.

Армия рф наносит удары по Херсону - ОВА

"Из-за "прилета" повреждена кровля, а также лифтовое помещение. К счастью, пострадавших среди горожан нет", - сообщил Прокудин в Telegram.