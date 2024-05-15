Армия рф наносит удары по Херсону - ОВА

Из северных районов Харьковской области удалось эвакуировать более 7 тыс. человек

Волонтеры и правоохранители эвакуировали более 3 100 человек из северных районов Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия, в том числе около 1 100 человек из Волчанска и сел, расположенных непосредственно на линии соприкосновения.