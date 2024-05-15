В результате российских обстрелов один погибший, один раненый в Херсонской области

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 4 населенных пункта, в результате чего 1 мирный житель погиб, 1 получил ранения, повреждены частный дом и склад, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Херсон, Антоновка, Михайловка, Новоалександровка.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности поврежден частный дом. Было побито складское помещение. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще - 1 получил ранения - написал Прокудин в Telegram.

По Херсону россияне ударили баллистикой, по области человек погиб, двое ранены