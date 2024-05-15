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Внаслідок російських обстрілів один загиблий, один поранений на Херсонщині

Внаслідок російських обстрілів один загиблий, один поранений на Херсонщині

Київ • УНН

 • 25075 перегляди

Російські війська обстріляли житлові квартали кількох населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого 1 мирний житель загинув, 1 отримав поранення, пошкоджено приватний будинок і склад.

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 4 населених пункти, внаслідок чого 1 мирний житель загинув, 1 отримав поранення, пошкоджено приватний будинок і склад, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Михайлівка, Новоолександрівка.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено приватний будинок. Було побите складське приміщення. Через російську агресію 1 людина загинула, ще - 1 дістала поранення

- написав Прокудін у Telegram.

По Херсону росіяни вдарили балістикою, по області людина загинула, двох поранено14.05.24, 08:19 • 30589 переглядiв

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