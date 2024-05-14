По Херсону росіяни вдарили балістикою, по області людина загинула, двох поранено
Київ • УНН
Російські війська атакували кілька населених пунктів у Херсонській області, пошкодивши житлові квартали, інфраструктуру та вбивши 1 особу і поранивши ще 2, але українська протиповітряна оборона знищила 2 безпілотники "Шахед".
Російські війська минулої доби атакували 10 населених пунктів у Херсонській області, у тому числі завдали ракетний удар балістикою по Херсону, пошкодивши житлові будинки, інфраструктуру та вбивши 1 особу і поранивши ще 2, вночі у регіоні знищили 2 ударні дрони типу Shahed, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Деталі
Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Інженерне, Кізомис, Тягинка, Станіслав, Новоберислав, Антонівка, Садове, Берислав та Осокорівка.
Також ворог здійснив ракетний удар балістикою по Херсону
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 16 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, навчальний заклад та припортову інфраструктуру. Побиті господарські споруди та автомобілі.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще - 2 дістали поранення", - вказав голова ОВА.
"Під час нічної дронової атаки силам протиповітряної оборони в нашій області вдалось знищити 2 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", - зазначив Прокудін.
Повітряні Сили знищили 18 із 18 ударних дронів росіян14.05.24, 07:03 • 56304 перегляди