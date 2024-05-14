По Херсону россияне ударили баллистикой, по области человек погиб, двое ранены

Российские войска за прошедшие сутки атаковали 10 населенных пунктов в Херсонской области, в том числе нанесли ракетный удар баллистикой по Херсону, повредив жилые дома, инфраструктуру и убив 1 человека и ранив еще 2, ночью в регионе уничтожили 2 ударных дрона типа Shahed, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Инженерное, Кизомыс, Тягинка, Станислав, Новоберислав, Антоновка, Садовое, Берислав и Осокоровка.

Также враг совершил ракетный удар баллистикой по Херсону - написал Прокудин в Telegram.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 16 частных домов. Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, админздание, учебное заведение и припортовую инфраструктуру. Побиты хозяйственные постройки и автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще - 2 получили ранения", - указал глава ОВА.

"Во время ночной дроновой атаки силам противовоздушной обороны в нашей области удалось уничтожить 2 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", - отметил Прокудин.

Воздушные Силы уничтожили 18 из 18 ударных дронов россиян