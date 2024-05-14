Воздушные Силы уничтожили 18 из 18 ударных дронов россиян

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  112689 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  122578 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  122543 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  171348 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209136 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214572 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205805 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159827 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151943 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131314 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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Воздушные Силы уничтожили 18 из 18 ударных дронов россиян

Украинские Воздушные силы успешно сбили все 18 российских ударных беспилотников, запущенных во время ночной атаки 14 мая.

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Воздушные Силы уничтожили 18 из 18 ударных дронов россиян

В Харькове попадание в Киевском районе - Терехов

Жилой район в Киевском районе Харькова подвергся обстрелу, о жертвах пока не сообщается, эксперты обследуют место падения снаряда.

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В Харькове попадание в Киевском районе - Терехов

Сегодня День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны: сколько наших соотечественников стали Праведниками народов мира

14 мая Украина чтит память людей, которые, рискуя жизнью, спасали евреев от нацистов во время Второй мировой войны. 2673 наших соотечественника признаны Израилем Праведниками народов мира за их героические поступки.

Общество •   •  8346 просмотра
Сегодня День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны: сколько наших соотечественников стали Праведниками народов мира

Путин планирует длительную войну не только с Украиной, но и с НАТО - секретарь СНБО

Путин планирует длительную войну не только с Украиной, но и с НАТО, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Путин планирует длительную войну не только с Украиной, но и с НАТО - секретарь СНБО

В Харькове был слышен взрыв

В Харькове прогремел взрыв, и власти выясняют, был ли это взрыв в городе или на его окраинах.

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В Харькове был слышен взрыв

14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят

Сегодня, 14 мая, любители собак во многих странах мира могут приобщиться к Международному дню чихуахуа. Чихуахуа занимает 34-е место среди самых популярных пород собак. Родиной этих домашних любимцев является Мексика.

УНН Lite •   •  11137 просмотра
14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят

Блинкен прибыл в Украину с необъявленным визитом - Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы продемонстрировать солидарность США с Украиной и обсудить дополнительную военную помощь.

Война •   •  12885 просмотра
Блинкен прибыл в Украину с необъявленным визитом - Reuters

CNN: Израиль собрал войска для операции в Рафахе

По словам американских официальных лиц, Израиль сосредоточил достаточно войск в окрестностях Рафаха, чтобы потенциально начать полномасштабную наземную операцию в ближайшие дни, несмотря на предостережения администрации Байдена против такого вторжения.

Война •   •  12738 просмотра
CNN: Израиль собрал войска для операции в Рафахе

Британская армия впервые в мире начала печатать запчасти к технике на 3D-принтере

Британская армия впервые начала использовать 3D-принтер в полевых условиях для быстрого изготовления запасных частей для транспортных средств во время учений НАТО "Стедфаст дефендер" - крупнейшего развертывания НАТО в Европе за последнее поколение.

Война •   •  12392 просмотра
Британская армия впервые в мире начала печатать запчасти к технике на 3D-принтере

В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ

Несколько взрывов произошли в Белгороде, Россия, после того, как рано утром было объявлено предупреждение о ракетной угрозе.

Война •   •  16092 просмотра
В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ