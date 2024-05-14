Воздушные Силы уничтожили 18 из 18 ударных дронов россиян

Воздушные Силы ВСУ в ночь на 14 мая сбили все выпущенные по Украине 18 "шахедов". Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 14 мая враг атаковал 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда и одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма.

Отражали удар истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы. говорится в сообщении

В результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских "шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей.

На Киевщине зафиксированы вражеские беспилотники, работает ПВО