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Повітряні Сили знищили 18 із 18 ударних дронів росіян

Повітряні Сили знищили 18 із 18 ударних дронів росіян

Київ • УНН

 • 56304 перегляди

Українські Повітряні сили успішно збили всі 18 російських ударних безпілотників, запущених під час нічної атаки 14 травня.

Повітряні Сили ЗСУ у ніч на 14 травня збили всі випущені по Україні 18 "шахедів". Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.

Деталі  

Зазначається, що у ніч на 14 травня ворог атакував 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму.

Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

йдеться у повідомленні

В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих "шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.

На Київщині зафіксовано ворожі безпілотники, працює ППО13.05.24, 22:17 • 90556 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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