Ермак обсудил Формулу мира и Глобальный саммит с лидерами ЕС в Брюсселе

Во время своего путешествия из Копенгагена глава Офиса Президента Андрей Ермак совершил остановку в Брюсселе, где провел встречи с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и обсудил вопросы с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он сообщил в своем телеграмм канале, пишет УНН.

"По дороге из Копенгагена продуктивно провел несколько часов в Брюсселе. Встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Также поговорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен", - написал Ермак.

Также у главы Офиса Президента состоялись встречи с послами и представителями разных стран.

"Говорили о Формуле мира и Глобальном саммите, который состоится в июне. Нам нужно максимальное присутствие лидеров Запада и Глобального Юга. Должны объединяться вокруг видения справедливого мира и поддержки Украины", - добавил он.

Напомним

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.