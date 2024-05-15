Ермак обсудил Формулу мира и Глобальный саммит с лидерами ЕС в Брюсселе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  100366 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  111664 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  122328 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  150142 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  137804 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157119 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153016 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131301 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175836 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210778 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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Ермак обсудил Формулу мира и Глобальный саммит с лидерами ЕС в Брюсселе

Во время своей поездки из Копенгагена Андрей Ермак встретился с лидерами ЕС в Брюсселе, чтобы обсудить Украинскую формулу мира, предстоящий Глобальный саммит и сплочение международной поддержки для Украины.

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Ермак обсудил Формулу мира и Глобальный саммит с лидерами ЕС в Брюсселе

"россиян не останавливает ни возраст, ни пол": Лубинец заявил о 292 фактах сексуального насилия со стороны оккупантов

Сейчас зафиксировано 292 случая сексуального насилия со стороны россиян в отношении украинцев. Больше всего преступлений оккупанты совершили в Херсонской, Донецкой, Киевской и Харьковской областях

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Новая школа на 700 учеников будет построена в Тарасовке Киевской области на территории жилого комплекса для внутренне перемещенных лиц. Школу откроют в 2025 году благодаря поддержке американского благотворителя Делла Лоя Хансена

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На Киевщине на территории Городка Хансена для ВПЛ построят новую школу на 700 учеников

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Парламент Эстонии одобрил закон, позволяющий использовать замороженные российские активы для компенсации Украине ущерба, нанесенного агрессией РФ.

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71-летний мужчина из Левице якобы совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который был госпитализирован с ранениями в живот, руки и ноги.

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В премьера Словакии стрелял 71-летний мужчина - СМИ

Атака рф на Херсон: известно уже о 17 раненых

В результате российских авиаударов по Херсону 15 мая были ранены 17 человек, в том числе ребенок, а также повреждены жилые дома, образовательные и медицинские учреждения и другая гражданская инфраструктура.

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Байден вызвал Трампа на двое дебатов перед выборами: Трамп, похоже, согласился

Байден вызывает Трампа на двое президентских дебатов, одни в июне после суда над Трампом, а другие в сентябре, предлагая альтернативные форматы дебатов, которые будут проведены новостными организациями вместо внепартийной Комиссии по президентским дебатам.

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Байден вызвал Трампа на двое дебатов перед выборами: Трамп, похоже, согласился

Результаты рабочего визита в Аргентину: рассматривается возможность проведения украино-аргентинского бизнес-форума

Украина и Аргентина обсудили углубление сотрудничества в стратегических областях, таких как оборона, проведение украинско-аргентинского бизнес-форума, потенциальное участие Аргентины в Глобальном саммите мира, а также помощь Аргентины в восстановлении энергетической и гражданской инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российских атак.

политика •   •  6673 просмотра
Результаты рабочего визита в Аргентину: рассматривается возможность проведения украино-аргентинского бизнес-форума