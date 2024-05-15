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Єрмак обговорив Формулу миру та Глобальний саміт з лідерами ЄС у Брюсселі

Єрмак обговорив Формулу миру та Глобальний саміт з лідерами ЄС у Брюсселі

Київ • УНН

 • 22353 перегляди

Під час своєї поїздки з Копенгагена Андрій Єрмак зустрівся з лідерами ЄС у Брюсселі, щоб обговорити Українську формулу миру, майбутній Глобальний саміт та згуртування міжнародної підтримки для України.

Під час своєї подорожі з Копенгагена голова Офісу Президента Андрій Єрмак здійснив зупинку у Брюсселі, де провів зустрічі з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та обговорив питання з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про він це повідомив у своєму телеграм каналі, пише УНН.

"Дорогою з Копенгагена продуктивно провів декілька годин в Брюселі. Зустрівся з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Також поговорив з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн", - написав Єрмак.

Також у глави Офісу Президента відбулися зустрічі з послами та представниками різних країн.

"Говорили про Формулу миру і Глобальний саміт, який відбудеться в червні. Нам потрібна максимальна присутність лідерів Заходу і Глобального Півдня. Маємо об‘єднуватися навколо бачення справедливого миру та підтримки України", - додав він.

Нагадаємо

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Політика
mette-frederiksenМетте Фредеріксен
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
ofis-prezydenta-ukrainyОфіс Президента України
yevropeiska-radaЄвропейська Рада
kopenhahenКопенгаген
sharl-mishelШарль Мішель
briusselБрюссель
daniiaДанія
andrii-yermakАндрій Єрмак
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляєн
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