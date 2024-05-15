Враг атаковал ряд общин на Днепропетровщине, повреждены здания и инфраструктура

Под ударом сс рф в течение дня находились Никополь, Червоногригорьевская, Мировская и Марганецкая громады Днепропетровщины. Люди не пострадали, но газопровод и линия электропередач, а также авто и здание. Об этом передает УНН со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

Детали

Четыре раза за день агрессор бил по Никопольщине дронами-камикадзе. Было и пять обстрелов из артиллерии. - докладывает ТГ-канал Сергея Лысака, главы Днепропетровской ОВА.

Отмечается, что четыре раза за день агрессор бил по Никопольщине дронами-камикадзе, также речь идет о пяти обстрелах из артиллерии.

Под ударом вновь находились Никополь, Червоногригорьевская, Мировская и Марганецкая громады. Люди не пострадали - передает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

По официальной информации, в результате атаки сс рф повреждены 4 частных дома: один из них загорелся, огонь спасатели укротили. Также повреждены спортклуб, микроавтобус, грузовик, газопровод и линия электропередач.

На фото последствия террора:

Напомним,

Российские войска атаковали город Днепр, есть повреждения инфраструктуры, предварительно известно о двух погибших людях, есть раненые.

Согласно обновленной информации, из-за падения обломков сбитой вражеской ракеты в Днепре погибли мужчины 48 и 51 года. Также есть и пострадавший 63 лет, он будет лечиться амбулаторно.

Ранее УНН сообщал, что на Никопольщине в Днепропетровской областии в течение ночи была одна вражеская атака на Никополь FPV-дроном, утро началось взрывами и тревогой.