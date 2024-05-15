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Ворог атакував низку громад на Дніпропетровщині, пошкоджено будівлі та інфраструктура

Ворог атакував низку громад на Дніпропетровщині, пошкоджено будівлі та інфраструктура

Київ • УНН

 • 26110 перегляди

Російські війська атакували кілька населених пунктів у Дніпропетровській області, пошкодивши будівлі, інфраструктуру, газопровід, лінії електропередач та транспортні засоби, але про жертви не повідомлялося.

Під ударом зс рф впродовж дня перебували Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади Дніпропетровщини. Люди не постраждали, але газогін та лінія електропередач, а також авто і будівля. Про це передає УНН із посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Деталі

Чотири рази за день агресор бив по Нікопольщині дронами-камікадзе. Було й п’ять обстрілів з артилерії. 

– доповідає ТГ-канал Сергія Лисака, очільника Дніпропетровської ОВА.

Зазначається, що чотири рази за день агресор бив по Нікопольщині дронами-камікадзе, також йдеться про п’ять обстрілів з артилерії.  

Під ударом знов перебували Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. Люди не постраждали

 - передає пресслужба Дніпропетровської ОВА.

За офіційною інформацією, внаслідок атаки зс рф пошкоджені 4 приватні будинки: один з них зайнявся, вогонь рятувальники приборкали. Також побиті спортклуб, мікроавтобус, вантажівка, газогін та лінія електропередач.

На фото наслідки терору:

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Нагадаємо

Російські війська атакували місто Дніпро, є пошкодження інфраструктури, попередньо відомо про двох загиблих людей, є поранені. 

Згідно з оновленою інформацією, через падіння уламків збитої ворожої ракети у Дніпрі загинули чоловіки 48 і 51 року. Також є й постраждалий 63 років, він лікуватиметься амбулаторно.

Раніше УНН повідомляв, що на Нікопольщині у Дніпропетровській області протягом ночі була одна ворожа атака на Нікополь FPV-дроном, ранок розпочався вибухами і тривогою.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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