Ворог атакував Дніпро, пошкоджено інфраструктуру, попередньо відомо про 2 загиблих - ОВА
Київ • УНН
Російська атака на місто Дніпро в Україні призвела до пошкодження інфраструктури та загибелі щонайменше двох людей, кількість жертв оцінюється.
Російські війська атакували місто Дніпро, є пошкодження інфраструктури, попередньо відомо про двох загиблих людей, є поранені, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру. Попередньо, двоє загиблих. Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються
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