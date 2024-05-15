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Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

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29 березня, 10:47 • 132157 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 124697 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 119584 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111693 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129845 перегляди

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Ворог атакував Дніпро, пошкоджено інфраструктуру, попередньо відомо про 2 загиблих - ОВА

Ворог атакував Дніпро, пошкоджено інфраструктуру, попередньо відомо про 2 загиблих - ОВА

Київ • УНН

 • 20260 перегляди

Російська атака на місто Дніпро в Україні призвела до пошкодження інфраструктури та загибелі щонайменше двох людей, кількість жертв оцінюється.

Російські війська атакували місто Дніпро, є пошкодження інфраструктури, попередньо відомо про двох загиблих людей, є поранені, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру. Попередньо, двоє загиблих. Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються

- написав Лисак у Telegram.

У Дніпрі повідомили про чутні звуки вибухів на тлі попереджень ПС ЗСУ про швидкісну ціль15.05.24, 13:39 • 31976 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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