У Дніпрі повідомили про чутні звуки вибухів на тлі попереджень ПС ЗСУ про швидкісну ціль
Київ • УНН
ПС ЗС України попередили про швидкісну ціль, що прямує до Дніпра, і закликали мешканців міста сховатися.
У Дніпрі повідомили про чутні звуки вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра, південного-сходу, і закликали жителів Дніпра сховатися в укриттях, пише УНН.
Швидкісна ціль у напрямку Дніпра, південного-сходу! Дніпро в укриття!
Після цього "Суспільне" повідомило, що "у Дніпрі чутно звуки вибухів".
У місті та області оголошена повітряна тривога.
Доповнення
Перед цим ПС ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках, а також загрозу застосування авіаційних засобів ураження.