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У Дніпрі повідомили про чутні звуки вибухів на тлі попереджень ПС ЗСУ про швидкісну ціль

Київ • УНН

 • 31977 перегляди

ПС ЗС України попередили про швидкісну ціль, що прямує до Дніпра, і закликали мешканців міста сховатися.

У Дніпрі повідомили про чутні звуки вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра, південного-сходу, і закликали жителів Дніпра сховатися в укриттях, пише УНН.

Швидкісна ціль у напрямку Дніпра, південного-сходу! Дніпро в укриття!

- повідомили у ПС ЗСУ у Telegram. 

Після цього "Суспільне" повідомило, що "у Дніпрі чутно звуки вибухів".

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Доповнення

Перед цим ПС ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках, а також загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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