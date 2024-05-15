Уночі знешкодили скерований на Нікополь російський дрон, вранці в районі поновилися ворожі обстріли - РВА
Київ • УНН
Уночі російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області за допомогою безпілотника-камікадзе, який був нейтралізований українськими силами, а вранці відновили обстріл прибережних районів.
На Нікопольщині у Дніпропетровській області протягом ночі була одна ворожа атака на Нікополь FPV-дроном, ранок розпочався вибухами і тривогою - росіяни знову обстрілюють прибережні території, повідомив у середу голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, пише УНН.
Протягом ночі одна атака - агресор скерував на Нікополь нічний фпв-камікадзе. Безпілотник було знешкоджено Силами оборони України. В інших громадах району ніч минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Ранок розпочався вибухами і тривогою - росіяни знову обстрілюють прибережні території
Росіяни вдарили по Нікополю дроном-камікадзе15.05.24, 07:48 • 24341 перегляд