Ночью обезвредили направленный на Никополь российский дрон, утром в районе возобновились вражеские обстрелы - РВА

россия качает тему "переговоров" как торг, переговоры рф нужны лишь для паузы и накопления сил - Центр противодействия дезинформации

россия разыгрывает тему "переговоров" как тактику торга, но правда заключается в том, что россии не хватает людей и техники для большого наступления, и их главная надежда - растянуть украинские силы и продвинуться на Востоке, в то время как ключевая задача Украины - выстоять, переговоры рф нужны только для паузы и накопления сил.