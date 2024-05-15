Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе
Укрэнерго продлил аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей
Еще плюс 1510 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Оккупанты нанесли 268 ударов по шести населенным пунктам Запорожской области
В Ростовской области РФ взорвалась топливная база
Польша заявила о рисках новых диверсий и саботажа в Европе со стороны РФ
МВД возобновило возможность заказа индивидуального номерного знака: какова стоимость услуги
Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды
15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата
Эстония продаст необитаемый остров в Балтийском море на аукционе
Популярные
Кулеба встретился с теневыми министрами Великобритании
В Харькове прогремела серия взрывов
Вражеские войска 48 раз обстреляли Сумскую область за сутки
В Харькове возросло количество пострадавших в результате российского удара
Авиация рф продолжает бомбить Белгородскую область: 13 мая "нештатно" сбросили еще два ФАБ-500
Публикации
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе
Ночью российские войска атаковали Никополь с помощью беспилотника-камикадзе, но обошлось без жертв и пострадавших.
Укрэнерго продлил аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей
В связи с увеличением дефицита электроэнергии, вызванного похолоданием и обстрелами со стороны России, Укрэнерго продолжило аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине 15 мая.
Еще плюс 1510 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 486 940 человек личного состава и 7510 танков.
Оккупанты нанесли 268 ударов по шести населенным пунктам Запорожской области
Россияне совершили 268 обстрелов шести населенных пунктов Запорожской области, не вызвав никаких жертв.
В Ростовской области РФ взорвалась топливная база
Два взрыва произошли на топливном складе в Ростовской области России из-за атаки беспилотника, но обошлось без пожаров и жертв.
Польша заявила о рисках новых диверсий и саботажа в Европе со стороны РФ
Польша предупреждает об усилении российских попыток саботажа, подрывной деятельности и вмешательства в европейские политические процессы, особенно накануне выборов в Европейский парламент.
МВД возобновило возможность заказа индивидуального номерного знака: какова стоимость услуги
Министерство внутренних дел возобновило услугу заказа индивидуальных номерных знаков, стоимость которых составляет от 204 грн. для легковых автомобилей до 92,4 грн. для мотоциклов, плюс дополнительная плата за индивидуальные символы и графические элементы.
Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды
Частный самолет Трампа столкнулся с пустым корпоративным самолетом во время руления в международном аэропорту Вест-Палм-Бич во Флориде в ночь на воскресенье, сообщает Федеральное управление гражданской авиации.
15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата
Институт семьи прошел длительный путь трансформации от первобытного общества до наших дней, а динамичное развитие общества периодически вносит коррективы в восприятие некоторыми людьми традиционных семейных ценностей.
Эстония продаст необитаемый остров в Балтийском море на аукционе
Эстония выставит на аукцион незаселенный остров Хиралайд в Балтийском море с правом застройки по стартовой цене 480 000 евро.