Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе

В ночь на 15 мая войска РФ ударили по Никополю дроном-камикадзе. Погибших и раненых нет. Остальные ночи на Днепропетровщине прошла без обстрелов, сообщил глава ОВА Лысак, передает УНН.

Детали

Поздно вечером агрессор ударил по Никополю дроном-камикадзе. Прошло. Погибших и пострадавших нет написал Лысак.

Он уточнил, что ночь на Никопольщине и во всей области была более-менее спокойной. С воздушными тревогами, но без прилетов.

россияне утром обстреляли из артиллерии Никополь: есть погибший и раненый