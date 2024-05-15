Росіяни вдарили по Нікополю дроном-камікадзе
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували Нікополь за допомогою безпілотника-камікадзе, але обійшлося без жертв і постраждалих.
У ніч на 15 травня війська РФ вдарили по Нікополю дроном-камікадзе. Загиблих та поранених немає. Решта ночі на Дніпропетровщині минула без обстрілів, повідомив очільник ОВА Лисак, передає УНН.
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Пізно ввечері агресор вдарив по Нікополю дроном-камікадзе. Минулося. Загиблих та постраждалих немає
Він уточнив, що ніч на Нікопольщині і в усій області була більш-менш спокійною. З повітряними тривогами, та без прильотів.
росіяни вранці обстріляли із артилерії Нікополь: є загиблий та поранений14.05.24, 09:38 • 16921 перегляд