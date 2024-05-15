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Росіяни вдарили по Нікополю дроном-камікадзе

Росіяни вдарили по Нікополю дроном-камікадзе

Київ • УНН

 • 24336 перегляди

Вночі російські війська атакували Нікополь за допомогою безпілотника-камікадзе, але обійшлося без жертв і постраждалих.

У ніч на 15 травня війська РФ вдарили по Нікополю дроном-камікадзе. Загиблих та поранених немає. Решта ночі на Дніпропетровщині минула без обстрілів, повідомив очільник ОВА Лисак, передає УНН.

Деталі

Пізно ввечері агресор вдарив по Нікополю дроном-камікадзе. Минулося. Загиблих та постраждалих немає

написав Лисак.

Він уточнив, що ніч на Нікопольщині і в усій області була більш-менш спокійною. З повітряними тривогами, та без прильотів.

росіяни вранці обстріляли із артилерії Нікополь: є загиблий та поранений14.05.24, 09:38 • 16921 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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