росіяни вранці обстріляли із артилерії Нікополь: є загиблий та поранений
Київ • УНН
В результаті артилерійського обстрілу Нікополя Дніпропетровської області вранці 14 квітня один чоловік у віці 45 років загинув і ще один отримав поранення.
російські війська вранці 14 квітня обстріляли із артилерії Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув 45-річний чоловік, ще один - отримав поранення. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Із самого ранку ворог відкрив по Нікополю артилерійський вогонь. Загинув 45-річний чоловік
За його словами, ще один чоловік, 47 років, отримав осколкові поранення.
Інші наслідки російської атаки уточнюються, додав Лисак.
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