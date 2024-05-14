росіяни вранці обстріляли із артилерії Нікополь: є загиблий та поранений

російські війська вранці 14 квітня обстріляли із артилерії Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув 45-річний чоловік, ще один - отримав поранення. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Із самого ранку ворог відкрив по Нікополю артилерійський вогонь. Загинув 45-річний чоловік - написав Лисак у Telegram.

За його словами, ще один чоловік, 47 років, отримав осколкові поранення.

Інші наслідки російської атаки уточнюються, додав Лисак.

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