россияне утром обстреляли из артиллерии Никополь: есть погибший и раненый

российские войска утром 14 апреля обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области, в результате чего погиб 45-летний мужчина, еще один - получил ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

С самого утра враг открыл по Никополю артиллерийский огонь. Погиб 45-летний мужчина - написал Лысак в Telegram.

По его словам, еще один мужчина, 47 лет, получил осколочные ранения.

Другие последствия российской атаки уточняются, добавил Лысак.

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