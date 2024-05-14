После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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россияне утром обстреляли из артиллерии Никополь: есть погибший и раненый
В минобороны рф заявляют о сбитии ночью 25 снарядов над белгородской областью
В Одессе девушка заявила об избиении. Одесский ТЦК начал проверку инцидента
Оккупанты с утра активизировали усилия в районах Старомайорского, Крынках и Роботино
Курс валют на 14 мая: гривна укрепилась на 11 копеек
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Утренний удар рф по Харькову: уже известно о четырех пострадавших
Количество жертв наводнений и оползней в Индонезии возросло до 52
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
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россияне утром обстреляли из артиллерии Никополь: есть погибший и раненый
В результате артиллерийского обстрела Никополя Днепропетровской области утром 14 апреля один мужчина в возрасте 45 лет погиб и еще один получил ранения.
В минобороны рф заявляют о сбитии ночью 25 снарядов над белгородской областью
российская противовоздушная оборона якобы сбила 25 реактивных снарядов и один беспилотник над Белгородской областью в течение ночи и сегодня утром.
В Одессе девушка заявила об избиении. Одесский ТЦК начал проверку инцидента
Одесский областной ТЦК начал проверку инцидента с девушкой в Одессе.
Оккупанты с утра активизировали усилия в районах Старомайорского, Крынках и Роботино
Сегодня утром российские оккупанты активизировались в районах Старомайорского, Крынках и Роботино, однако украинские войска не потеряли позиции.
Курс валют на 14 мая: гривна укрепилась на 11 копеек
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,6196 UAH/USD, укрепив гривну на 11 копеек.
С севера Харьковщины эвакуировали более 7 тысяч человек - ОВА
Более 7 023 человек были эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области из-за постоянных обстрелов и попыток врага продвинуться в этом районе.
США и Тайвань без огласки провели военно-морские учения - Reuters
В прошлом месяце военно-морские силы США и Тайваня провели совместные учения в Тихом океане, которые не разглашались, отрабатывая базовые операции, такие как связь, дозаправка и пополнение запасов, сообщило Reuters.
Утренний удар рф по Харькову: уже известно о четырех пострадавших
Четыре человека, 52-летний мужчина и три женщины в возрасте 66, 56 и 38 лет, пострадали в результате удара УМПБ Д-30 по Харькову сегодня утром.
Количество жертв наводнений и оползней в Индонезии возросло до 52
Наводнения и оползни, вызванные сильными дождями в индонезийской провинции Западная Суматра, унесли жизни 52 человек, 17 до сих пор считаются пропавшими без вести, и заставили более 3 000 человек эвакуироваться.
Враг ночью атаковал Днепропетровскую область "шахедами", 4 уничтожены
Ночью враг атаковал Днепропетровскую область ударными беспилотниками дальнего радиуса действия, но украинские военные уничтожили 4 беспилотника в Новомосковском, Каменском и Днепровском районах, восстановив спокойствие в регионе около полуночи.