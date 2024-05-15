В Минобороны рассказали о вариантах углубления военно-технического сотрудничества с Аргентиной

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков провел деловую встречу с министром обороны Аргентины Луисом Петри. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Встреча Дмитрия Клименкова с министром обороны Аргентины состоялась в рамках рабочей поездки в эту страну правительственной делегации во главе с первым вице-премьер-министром Украины - министром экономики Украины Юлией Свириденко.

Украина рассчитывает на углубление военно-технического сотрудничества с Аргентиной. Уверен в том, что это будет способствовать укреплению нашей обороноспособности и обмену передовыми технологиями и знаниями - заявил Дмитрий Клименков.

Кроме того, украинская делегация обсудила возможности для углубления сотрудничества в сфере обороны с министром иностранных дел, международной торговли и вероисповеданий Аргентины Дианой Мондино.

Наша стратегия предусматривает создание совместных оборонных предприятий с целью локализации производства, а также закупку вооружения. Это шаги, которые положительно повлияют на обороноспособность Украины - прояснил заместитель министра обороны.

Дополнение

Во время встречи стороны также обсудили Украинскую формулу мира, которую ранее презентовал президент Владимир Зеленский.

Представители украинской делегации пригласили лидеров Аргентины присоединиться к Первому саммиту мира в качестве одного из лидеров в имплементации Устава ООН в рамках Формулы мира.

Напомним

В Минэкономики заявили, что Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в нескольких стратегических отраслях, в частности, в оборонной сфере.

Кроме того, Аргентина рассматривает возможность помощи Украине в восстановлении энергетической и гражданской инфраструктуры, пострадавшей от российских ракетных атак.