Україна й Аргентина обговорюють можливості поглиблення співпраці в оборонній сфері – Мінекономіки

Україна та Аргентина обговорюють можливості поглиблення співпраці в кількох стратегічних галузях, зокрема, в оборонній сфері. Крім того, Аргентина розглядає можливість допомоги Україні у відновленні енергетичної та цивільної інфраструктури, що постраждала від російських ракетних атак. Про це повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі української делегації, очолюваної першою віцепрем’єркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко, з міністеркою закордонних справ Аргентини Діаною Мондіно обговорювалися можливості поглиблення співпраці в стратегічних галузях, зокрема, в оборонній сфері, а також допомога Україні у відновленні енергетичної та цивільної інфраструктури, постраждалої від російських ракетних атак.

Однією з ключових тем зустрічі було обговорення можливостей для поглиблення співпраці у сфері оборони - створення спільних оборонних підприємств, закупівля артилерійських боєприпасів і пороху, й навіть інвестиції в аргентинські компанії, які виробляють зброю. Найближчими днями очікуємо продуктивних зустрічей на цю тему. Крім того, ми порушили питання про систематичні обстріли росією нашої енергетичної інфраструктури та можливостей для допомоги у її відновлені з боку Аргентини. Наші системи частково схожі, тому Аргентина може допомогти Україні деякими запчастинами - розповіла Свириденко.

Також на зустрічі обговорювалося систематичне знищення росією інфраструктури для зберігання української агропродукції.

Як наслідок таких обстрілів, у нашої країни виникла потреба в обладнанні для тимчасового зберігання зерна, зокрема, в силосних мішках, виробництвом яких славиться Аргентина. Тому ми запросили аргентинські компанії долучитися до інвестиційних проєктів в Україні у сфері сільського господарства. Також ми сподіваємося збільшити торгівлю сільськогосподарськими товарами, включаючи експорт українських азотних добрив до Аргентини - додала Свириденко.

Додамо

На зустрічі також обговорювалася Українська формула миру, яку раніше представив президент Володимир Зеленський.

Свириденко зазначила, що вони запросили лідерів Аргентини приєднатися до Першого саміту миру. Аргентина може зосередитися на таких напрямках, як ядерна безпека, продовольча безпека та повернення українських полонених і дітей.

Нагадаємо

Аргентина висловила намір стати глобальним партнером НАТО і працювати над відновленням зв'язків для модернізації та підготовки своїх збройних сил за стандартами НАТО.

Аргентинські інвестори розвиватимуть крафтову виноробню на Одещині