Україна й Аргентина обговорюють можливості поглиблення співпраці в оборонній сфері – Мінекономіки

ukenru
17:57 • 11984 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 20767 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 53610 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 149801 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 122644 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 125616 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 121018 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 118682 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111094 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129697 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.7 м/с
56 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 110647 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 65589 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 72452 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 92295 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 53199 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 149814 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 326805 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 409183 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 420231 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 331885 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 20790 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 72459 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 65599 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 83987 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 98534 перегляди
Актуальне
Україна й Аргентина обговорюють можливості поглиблення співпраці в оборонній сфері – Мінекономіки

Україна й Аргентина обговорюють можливості поглиблення співпраці в оборонній сфері – Мінекономіки

Київ • УНН

 • 18209 перегляди

Україна та Аргентина обговорюють можливості поглиблення співпраці в оборонному секторі, включаючи створення спільних оборонних підприємств, закупівлю артилерійських боєприпасів та пороху, а також надання Аргентиною допомоги Україні у відновленні інфраструктури.

Україна та Аргентина обговорюють можливості поглиблення співпраці в кількох стратегічних галузях, зокрема, в оборонній сфері. Крім того, Аргентина розглядає можливість допомоги Україні у відновленні енергетичної та цивільної інфраструктури, що постраждала від російських ракетних атак. Про це повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі української делегації, очолюваної першою віцепрем’єркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко, з міністеркою закордонних справ Аргентини Діаною Мондіно обговорювалися можливості поглиблення співпраці в стратегічних галузях, зокрема, в оборонній сфері, а також допомога Україні у відновленні енергетичної та цивільної інфраструктури, постраждалої від російських ракетних атак.

Однією з ключових тем зустрічі було обговорення можливостей для поглиблення співпраці у сфері оборони - створення спільних оборонних підприємств, закупівля артилерійських боєприпасів і пороху, й навіть інвестиції в аргентинські компанії, які виробляють зброю. Найближчими днями очікуємо продуктивних зустрічей на цю тему. Крім того, ми порушили питання про систематичні обстріли росією нашої енергетичної інфраструктури та можливостей для допомоги у її відновлені з боку Аргентини. Наші системи частково схожі, тому Аргентина може допомогти Україні деякими запчастинами

- розповіла Свириденко.

Також на зустрічі обговорювалося систематичне знищення росією інфраструктури для зберігання української агропродукції.

Як наслідок таких обстрілів, у нашої країни виникла потреба в обладнанні для тимчасового зберігання зерна, зокрема, в силосних мішках, виробництвом яких славиться Аргентина. Тому ми запросили аргентинські компанії долучитися до інвестиційних проєктів в Україні у сфері сільського господарства. Також ми сподіваємося збільшити торгівлю сільськогосподарськими товарами, включаючи експорт українських азотних добрив до Аргентини

- додала Свириденко.

Додамо

На зустрічі також обговорювалася Українська формула миру, яку раніше представив президент Володимир Зеленський.

Свириденко зазначила, що вони запросили лідерів Аргентини приєднатися до Першого саміту миру. Аргентина може зосередитися на таких напрямках, як ядерна безпека, продовольча безпека та повернення українських полонених і дітей.

Нагадаємо

Аргентина висловила намір стати глобальним партнером НАТО і працювати над відновленням зв'язків для модернізації та підготовки своїх збройних сил за стандартами НАТО.

Аргентинські інвестори розвиватимуть крафтову виноробню на Одещині12.04.24, 19:11 • 101375 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика
natoNATO
arhentynaАргентина
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36