Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонной сфере - Минэкономики

Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в нескольких стратегических областях, в частности, в оборонной сфере. Кроме того, Аргентина рассматривает возможность помощи Украине в восстановлении энергетической и гражданской инфраструктуры, пострадавшей от российских ракетных атак. Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Во время встречи украинской делегации, возглавляемой первым вице-премьером - министром экономики Юлией Свириденко, с министром иностранных дел Аргентины Дианой Мондино обсуждались возможности углубления сотрудничества в стратегических областях, в частности, в оборонной сфере, а также помощь Украине в восстановлении энергетической и гражданской инфраструктуры, пострадавшей от российских ракетных атак.

Одной из ключевых тем встречи было обсуждение возможностей для углубления сотрудничества в сфере обороны - создание совместных оборонных предприятий, закупка артиллерийских боеприпасов и пороха, и даже инвестиции в аргентинские компании, которые производят оружие. В ближайшие дни ожидаем продуктивных встреч на эту тему. Кроме того, мы подняли вопрос о систематических обстрелах Россией нашей энергетической инфраструктуры и возможностей для помощи в ее восстановлении со стороны Аргентины. Наши системы частично похожи, поэтому Аргентина может помочь Украине некоторыми запчастями - рассказала Свириденко.

Также на встрече обсуждалось систематическое уничтожение россией инфраструктуры для хранения украинской агропродукции.

Как следствие таких обстрелов, у нашей страны возникла потребность в оборудовании для временного хранения зерна, в частности, в силосных мешках, производством которых славится Аргентина. Поэтому мы пригласили аргентинские компании присоединиться к инвестиционным проектам в Украине в сфере сельского хозяйства. Также мы надеемся увеличить торговлю сельскохозяйственными товарами, включая экспорт украинских азотных удобрений в Аргентину - добавила Свириденко.

Добавим

На встрече также обсуждалась Украинская формула мира, которую ранее представил президент Владимир Зеленский.

Свириденко отметила, что они пригласили лидеров Аргентины присоединиться к Первому саммиту мира. Аргентина может сосредоточиться на таких направлениях, как ядерная безопасность, продовольственная безопасность и возвращение украинских пленных и детей.

Напомним

Аргентина выразила намерение стать глобальным партнером НАТО и работать над восстановлением связей для модернизации и подготовки своих вооруженных сил по стандартам НАТО.

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