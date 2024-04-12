Аргентинские инвесторы будут развивать крафтовую винодельню в Одесской области

На территории Бородинской громады в Одесской области будут развивать виноградарство и крафтовое виноделие. Об этом сообщает Одесская облгосадминистрация, передает УНН.

"Аргентинские инвесторы на территории Бородинской громады будут заниматься виноградарством и крафтовым виноделием. Уже арендовано 84 га с имеющимися виноградниками и приобретено дополнительные 20 га для нового виноградника.

Инвесторы получили льготы от местных властей, в частности, освобождение от уплаты земельного налога и арендной платы на период реконструкции или строительства", - говорится в сообщении.

По словам главы местной громады Ивана Кюссе, это создаст благоприятные условия для развития предпринимательства и экономики. Сейчас на виноградниках компании работает около 20 человек, а первые результаты ожидаются уже этой осенью.