У Міноборони розповіли про варіанти поглиблення військово-технічного співробітництва з Аргентиною
Київ • УНН
Україна розраховує на поглиблення військово-технічного співробітництва з Аргентиною, включаючи створення спільних оборонних підприємств, локалізацію виробництва та закупівлю озброєнь для посилення обороноздатності України та сприяння обміну передовими технологіями і знаннями.
Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков провів ділову зустріч з міністром оборони Аргентини Луїсом Петрі. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
Зустріч Дмитра Кліменкова з міністром оборони Аргентини відбулася в межах робочої поїздки в цю країну урядової делегації на чолі з першим віце-прем’єр-міністром України – міністром економіки України Юлією Свириденко.
Україна розраховує на поглиблення військово-технічного співробітництва з Аргентиною. Впевнений у тому, що це сприятиме зміцненню нашої обороноздатності та обміну передовими технологіями і знаннями
Окрім того, українська делегація обговорила можливості для поглиблення співпраці у сфері оборони з міністром закордонних справ, міжнародної торгівлі та віросповідань Аргентини Діаною Мондіно.
Наша стратегія передбачає створення спільних оборонних підприємств з метою локалізації виробництва, а також закупівлю озброєння. Це кроки, які позитивно вплинуть на обороноздатність України
Доповнення
Під час зустрічі сторони також обговорили Українську формулу миру, яку раніше презентував президент Володимир Зеленський.
Представники української делегації запросили лідерів Аргентини приєднатися до Першого саміту миру у якості одного із лідерів в імплементації Статуту ООН у рамках Формули миру.
Нагадаємо
У Мінекономіки заявили, що Україна та Аргентина обговорюють можливості поглиблення співпраці в кількох стратегічних галузях, зокрема, в оборонній сфері.
Крім того, Аргентина розглядає можливість допомоги Україні у відновленні енергетичної та цивільної інфраструктури, що постраждала від російських ракетних атак.